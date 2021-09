O que andam dizendo por aí…

Banqueiro do lado dos governadores de esquerda

Por Devair G. Oliveira

Dizem que os banqueiros torcem pela esquerda, pois eles ganharam tanto dinheiro no governo do PT, que agora estão se pronunciando a favor daqueles que desejam a volta da esquerda, é aquele negócio farinha pouca, meu pirão primeiro. O Brasil tinha que fazer como os Estados Unidos aumentar a concorrência entre os bancos. Segundo estudo realizado pela Economatica com 466 bancos de 20 países diferentes monitorados pela consultoria, os EUA são o país com maior número de bancos com 375 instituições. O Brasil só tem 24 bancos.

Vacinação contra a Covid:

Dizem que o pessoal da CPI da covid-19 não sabe nada do que acontece no Brasil e no mundo, não sabem que o Brasil ultrapassou neste dia 3 de setembro a marca de 65 milhões de pessoas imunizadas com a segunda dose ou vacina de dose única. São 65.872.810 de pessoas que completaram o esquema vacinal, o que corresponde a 30,88% da população do país.

Uma grande maioria dos parlamentares querem juízes e militares longe poder

Dizem que os atuais senadores e deputados querem tirar os militares, juízes e promotores das próximas eleições, estão sentindo que a popularidade dos milicos estão em alta e para tanto querem uma lei que tire eles do páreo. Após os membros das Forças Armadas e juízes, que serão obrigados a cumprir quarentena de 5 anos antes de se lançarem candidatos a cargo público, a Câmara aprovou lei que torna inelegível quem furar a fila da vacinação. https://bit.ly/3DOOu2P #ColunaCH #DiarioDoPoder.