O que de errado tem em Durandé e nos pequenos municípios

Por Devair G. Oliveira

O Brasil tem hoje 5.570 municípios distribuídos em 26 Estados e no Distrito Federal –22% deles (1.253) abrigam até 5 mil habitantes. Ao mesmo tempo, de todas as cidades brasileiras, 2.410 (43%) têm 90% ou mais de suas receitas provenientes de repasses federais e estaduais. Quase não arrecadam receita própria segundo informa o Poder360 que diz que 769 municípios combinam as duas características e, por isso, poderiam ser extintos (incorporados a outros) de acordo com a proposta apresentada por Paulo Guedes.

Já ouviu alguém dizer farinha pouca meu pirão primeiro, então o município é pequeno não tem receita suficiente e aí faltam médicos, remédio, saneamento básico, mas uma coisa pode reparar em todos os municípios, falta dinheiro para quase tudo, baixo salário para os funcionários, mas veja os salários dos prefeitos, vereadores e secretários, são totalmente fora da realidade do município, passa por dificuldade, mas o salário do prefeito é altíssimos comparando com a pobreza municipal, agora imagina se esses municípios retornassem as suas origens pertencendo a uma cidade maior, só a grana que sobraria das despesas e dos salários, do prefeito do vice-prefeito, secretários, vereadores sobrariam para executar muitas outras obras e cuidar melhor da saúde e educação.

O município recebe a verba do governo e praticamente é consumido com a folha de pagamento e por isso que não sobram nada para desenvolver o município e infelizmente o Estado de Minas Gerais é o campeão de municípios que dependem de receita do governo estadual e federal, são 188, em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul com 74

Hoje recebemos uma reclamação do Sr. Geraldo, que nos enviou uma publicação de Claudia Hemerick, reclamando do vice-prefeito segundo a moradora o salário do prefeito é de R$ 21.681,11, e o do vice-prefeito R$ 8.130,41

DIA APÓS DIA O POVO É HUMILHADO

Um dos médicos de Durandé já disse que pediu a secretaria de saúde para dá atenção para as águas de igrejinha e mais outros pontos do município, que está causando muitas doenças, com quantidade significativa e preocupante como por exemplo vermes causadores da esquistossomose. Escola de Igrejinha está sem bebedouro com filtro suficiente para atender todos os alunos. Publicou Claudia Hemerick.