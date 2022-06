Durante a pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo o seu emprego. Então, surgiu aí a oportunidade de empreender e montar um negócio próprio.

O setor de alimentação é um dos ramos com maior probabilidade de sucesso, quando falamos em abrir um negócio próprio, isso porque todos nós precisamos comer, independentemente de qualquer coisa. Mas, mesmo assim, investir sempre envolve riscos e não é garantia de sucesso.

Pensando nisso, montar uma loja de produtos naturais pode ser uma opção um pouco menos arriscada, pois geralmente envolve um espaço pequeno com produtos vendidos a granel, gerando assim, poucas perdas se comparado a um supermercado ou restaurante, por exemplo.

Veja a seguir, o que é necessário para montar uma loja de produtos naturais, desde os documentos obrigatórios até os materiais que não podem faltar antes de você abrir as portas definitivamente.

Documentos necessários para montar uma loja de produtos naturais:

CNPJ da sua empresa

O CNPJ pode ser facilmente criado pela internet, iniciando como um MEI – micro empreendedor individual. Posteriormente, se você ultrapassar os rendimentos de 80 mil reais ao ano, terá que fazer a migração para outra categoria de negócio, mas um contador poderá lhe auxiliar nisso.

Alvará de funcionamento

O alvará de funcionamento é um documento municipal expedido pelo Corpo de Bombeiros após a vistoria do imóvel. Eles avaliam se o ambiente está seguro e em conformidade com as exigências mínimas de segurança.

Alvará da Vigilância Sanitária

Como se trata de uma loja de alimentos, também será necessário obter o alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária. Durante a vistoria, eles inspecionam se o armazenamento dos produtos está de acordo, as etiquetas de validade e assim por diante.

Equipamentos necessários para montar uma loja de produtos naturais:

Finalizado a parte burocrática de abertura da empresa, você já pode focar nos equipamentos que não podem faltar na sua loja. Dentre eles, podemos destacar os seguintes:

Prateleiras

As prateleiras são parte fundamental de uma loja de produtos naturais, pois, mesmo com pouco espaço físico, você consegue criar vários nichos para armazenar os produtos a venda. Portanto, não economize na hora da escolha deste item.

Potes de acrílico

Os potes de acrílico são o segundo item mais importante de uma loja de produtos naturais, pois eles serão o mostruário do que está sendo vendido. E por precisarem estar sempre à mão, não podem ser de um material muito pesado, como o vidro.

Máquina de cartão de crédito

Hoje em dia, as pessoas já não saem mais com dinheiro na carteira, então nem cogite a ideia de ficar sem uma máquina de cartão na sua loja. Apesar de agora ter a possibilidade de fazer um Pix, o ideal é que este tipo de transação também seja feito via máquina de cartão.

Sendo assim, o ideal é que você tenha pelo menos duas máquinas de cartão de bandeiras e operadoras diferentes, pois não é difícil acontecer uma falha no sistema bancário ou o sinal ruim da operadora telefônica.

Insumos de boa procedência

Para finalizar, a sua loja de produtos naturais será um sucesso se você procurar vender sempre produtos de qualidade e boa procedência. Faça uma pesquisa prévia de fornecedores, investigue os concorrentes e então escolha o que mais se encaixa com a sua loja.

As castanhas são um dos alimentos mais vendidos em lojas de produtos naturais. Portanto, ofereça sempre um produto de ótima qualidade aos seus clientes e tenha a certeza de que eles voltarão.

Focar no bom atendimento também é essencial para quem deseja ter sucesso no negócio próprio. Invista em treinamentos constantes e cursos gratuitos para a sua equipe e veja a sua loja se destacar dos seus concorrentes.