O que é SEO no YouTube? Saiba tudo sobre

SEO no YouTube é uma prática em constante evolução que consiste em criar um conteúdo para que ele seja bem classificado nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa.

É importante saber que o YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa do mundo, ficando atrás somente do Google.

Além disso, os vídeos no YouTube representam oito resultados de pesquisa de vídeo entre dez, com mais de 500 horas de vídeos baixados em cada minuto.

Daí a importância de aprender a aplicar as técnicas de SEO no YouTube, o que contribui para gerar mais tráfego para o canal e melhorar a visibilidade dos seus vídeos.

Para te ajudar, reunimos aqui dicas para você colocar em prática e colocar seu canal do YouTube no topo da lista!

O que é SEO no YouTube?

Como já foi dito, SEO no YouTube consiste em você produzir um conteúdo para que ele seja bem posicionado nas páginas de resultado dos motores de busca (SERP).

Como o mecanismo de pesquisa é a porta de entrada do seu conteúdo, é essencial otimizá-lo para as pesquisas se você desejar gerar tráfego e desenvolver sua audiência.

Diferentemente do Google, que avalia a classificação em função dos backlinks e outros fatores, o SEO do YouTube implica a otimização do seu canal, de suas descrições, dos seus vídeos…

O objetivo é que seus vídeos sejam pesquisados dentro e fora da plataforma.

Talvez você até já conheça os princípios de SEO para os vídeos, como a inclusão de palavras-chave nos títulos, meta descrição, etc.

Vale mencionar que os robôs não podem ver os vídeos e se baseiam nos dados textuais que os acompanham para indexá-los corretamente.

Não adianta você postar um vídeo de uma pessoa correndo com um fone de ouvido bluetooth jbl se não adicionar um título ou subtítulo, já que o foco com o seu vídeo é gerar mais engajamento.

Portanto, a exploração do poder do texto de seu vídeo sob a forma de transcrições, títulos e subtítulos, é um elemento importante da estratégia de SEO no YouTube.

SEO no YouTube: como otimizar seus vídeos?

Confira, a seguir, algumas dicas de como otimizar seus vídeos no YouTube:

Defina uma palavra-chave principal

O primeiro passo é definir a palavra-chave principal, da mesma forma que você faz com conteúdo escrito.

Depois de ter escolhido a palavra-chave, você deve inseri-la no título do vídeo, uma vez que o YouTube não consegue “ver” seu vídeo para determinar sua pertinência em relação à palavra-chave.

Otimizar a página do seu canal

Tenha em mente que uma página de canal bem desenvolvida tem mais chance de atrair seguidores.

Além disso, o aumento de seguidores pode te ajudar a posicionar melhor seu canal nos resultados de pesquisa.

Para isso, você deve ter uma boa foto, além de incluir palavras-chave no nome do seu canal.

Se você pretende divulgar seu canal de correio perto de mim, a dica é colocar uma foto bem atrativa da loja, inserir a palavra-chave principal, de forma a fazer com que a pessoa queira conhecer mais os serviços oferecidos.

Mencionar sua palavra-chave no seu vídeo

Se você não mencionar sua palavra-chave no seu vídeo, ela não vai aparecer nas legendas ou transcrição, que são dois elementos importantes em uma estratégia de SEO no YouTube.

Além disso, tente incorporar sua palavra-chave de forma natural no vídeo, e a dica é fazer um script antes e incluir a palavra-chave no início do vídeo.

No título do vídeo, insira a palavra-chave de maneira orgânica

Quando pesquisamos vídeos, uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção é o título.

E como é o que vai fazer uma pessoa clicar ou não, ele deve ser convincente, mas ao mesmo tempo claro e conciso.

Apesar de ser importante inserir a palavra-chave no título do vídeo, é também útil que o título tenha relação direta com o que o espectador busca.

É importante que o seu título não ultrapasse 60 caracteres, para evitar ser cortado nas páginas dos resultados.

Entendendo em mais detalhes o que é SEO no YouTube e algumas dicas de técnicas, apenas não se esqueça de realizar análises de tempos em tempos a fim de avaliar se a sua estratégia está ou não funcionando.