Com a chegada de Hugo Chaves à Presidência da Venezuela, um país abençoado pela natureza, com uma reserva de petróleo, das maiores do mundo de tal sorte a fazê-la pertencer à Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP. O país começou a ser destruído pelo citado Presidente, levando os seus nacionais ao mais absoluto e triste caos financeiro, social e econômico, fazendo com que muitos deles pusessem os seus poucos pertences em uma pequena mala e abandonassem aquilo que eles conheceram como o seu país e a sua pátria.

A Venezuela já foi o país mais rico da América Latina, riqueza essa vinda da quantidade de petróleo, cujo preço do barril do petróleo, no mercado, sempre foi bastante elevado especialmente depois da grande crise do petróleo deflagrado pelos países árabes que lançaram um infame alerta para o fim das reservas do ouro negro, como também é conhecido.

Não imagino o que passava na cabeça daquele déspota que se considerava a autoridade máxima e responsável pelo bem-estar de toda a população daquela nação e resolveu varrer todo o bem-estar da população de tal sorte a fazer com que a população começasse a abandonar tudo em seu país e procurar um lugar melhor para depositas as suas vidas.

Considerando o elevado estado de miséria da população que fugia daquele lugar em direção ao país mais próximo que é o Brasil. O exercito brasileiro montou uma operação à qual chamaram de “Operação Acolhida” que recepciona todas as pessoas que chegam ao nosso país, literalmente, fugindo do inferno! Nesse posto de recepção de acolhimento, eles são recebidos com os víveres mais elementares como comida, água, serviço médico, medicamentos e, em especial, a distribuição dessas pessoas pelos mais variados locais do país. É normal encontrarmos, pelas ruas da cidade, pessoas vindas daquele manicômio em forma de país.

O atual ocupante do Palácio do Planalto e que se adota como comunista, “orgulhosamente”, esqueceu todo o drama dos venezuelanos, aqui sitiados e preparou uma recepção, acolhida, ao ditador da Venezuela, como alta personalidade do mundo político internacional, mesmo sendo procurado pela polícia internacional, colocando a nação brasileira em igualdade de condições com todos os desamparados.

Chama particular atenção o fato de e Venezuela ser um país que faz parte da região amazônica brasileira e não se fala em petróleo naquela região do nosso país!

artigosbsb@gmail.com – 05082023.