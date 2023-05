OS SEM DIAS DE TRANQUILIDADE!

Este espaço aqui não existe para tecer críticas sociais, políticas e econômicas infundadas sobre os fatos que estão se desenrolando, ocorrendo no nosso país, motivado por qualquer tipo de ressentimento menor, e que não nos leve a lugar algum.

A chegada, ao Palácio do Planalto do Presidente dado como eleito, tem causado uma grande perplexidade nas pessoas vivas e que estão participando da vida de forma muito atenta. As declarações de Sua Excelência são tão irrisórias, desconexas e comprometedoras que nos enchem de vergonha e preocupação de para onde estamos a caminhar, como se estivéssemos a ser conduzido por um cego, não um deficiente visual, porque a esse tudo se justifica. Mas a cegueira aqui expressa é a de falta de senso, racionalidade e de tantos outros insumos necessários a quem tem a responsabilidade de conduzir um país da complexidade e dimensão do Brasil.

Dentre as muitas atrocidades de posição tomadas por Sua Excelência que temos que assistir está a de que ele pode oferecer alternativas para pôr fim a um conflito bélico entre dois países que tem uma vinculação histórica complexa e não pode ser resolvido com palavras amorfas, sem sentido para o fato como se estivessem sendo exaradas de forma jocosa sem conexão nenhuma com a realidade dos dois países, Rússia e Ucrânia. Considerando as verdadeiras bocas mandadas pelo Presidente brasileiro, vêm a pergunta: que subsídios temos nós, Brasil para oferecer àqueles países a fim de cessarem os conflitos de forma a que os dois países saiam vitoriosos?

Outra atitude estarrecedora foi a posição tomada perante o novo marco do Saneamento que tinha sido aprovado em 2020 e que levaria um alívio sanitário a milhões de brasileiros que ainda não desfrutam deste tipo de conforto. Para aqueles que durante muito tempo esbanjaram no uso da expressão “genocídio” estamos agora, sim em presença da perpetuação de um verdadeiro “genocídio” posto que as doenças que continuaram a existir motivado pela falta de tratamento de esgoto sanitário serão calamitosas para o país!

São muitas as declarações doentias vindas do Palácio do Planalto e que enchem de preocupação o nosso destino de para onde estamos a caminhar.

A passagem do Presidente brasileiro pelo Parlamento português foi simplesmente humilhante, não para ele mas para a Nação brasileira como um todo!

E pensar que tudo isso está só começando é desalentador! Só isso.

artigosbsb@gmail.com – 23/04/2023.