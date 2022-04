Palmeiras, Flamengo e Atlético pagam os maiores salários do Brasil

O Brasil tem atraído cada vez mais jogadores de outros países devido aos altos salários pagos pelos clubes. Por isso, boa parte dos torcedores do Brasileirão tem a curiosidade de saber quem são os jogadores mais bem pagos de cada time da Série A.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em lista divulgada em seu canal, no YouTube, Dudu, atacante do Palmeiras, é o jogador mais bem pago entre todos do Brasileirão com vencimentos na casa do R$ 2,1 milhões mensais – incluindo salários, direitos de imagem e luvas contratuais.

Maiores salários do futebol brasileiro

O contrato do camisa 7 é o mais valioso do país e condiz com a sua importância dentro do clube paulista. No Palmeiras desde a temporada 2015, Dudu faturou a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América.

O atacante Gabigol recebe R$1,6 milhão por mês do Flamengo. Porém, é importante ressaltar que ele também faz outros trabalhos por fora o que aumenta ainda mais a sua renda, que tem meses que chega até mais de dois milhões de reais por mês.

Gabigol tem parcerias com muitas marcas e empresas que pagam ele para fazer a divulgação de seus produtos. Além disso, ele também é muito contratado para fazer propagandas, e ele recebe muito bem para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, ele tem uma renda extra além do seu salário como jogador de futebol.

Salários do Atlético Mineiro

O Atlético-MG investiu forte na temporada 2021 para voltar a conquistar títulos importantes no território nacional e além dele e tem na figura do atacante Hulk uma das principais lideranças técnicas da equipe em 2021.

A contratação do jogador movimentou as redes sociais de clube e os gramados do continente. Um jogador do calibre de Hulk, porém, não recebe pouco no clube mineiro, tanto que seu salário é um dos assuntos mais buscados nas redes sociais e realmente não é barato.

Segundo publicação do Portal do Atleticano, o clube mineiro possui um custo de cerca de R$ 10 milhões mensais somente com remuneração dos seus jogadores. Hulk é responsável pelo maior pagamento. Recebe, por mês, pouco mais de R$ 1,3 milhão em salários.