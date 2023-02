Parlamentares de oposição tem número suficiente para abrir CPIs

Por Devair G. Oliveira

A grande preocupação dos brasileiros e principalmente os apoiadores de Bolsonaro é o descumprimento da constituição, os fatos estão aí de tudo que aconteceu e também o desenrolar das medidas tomadas pela justiça brasileira, os fatos foram muito bem divulgados e não há necessidade de mencionar.

A esperança do povo está agora nos deputados e senadores da oposição ao Governo Lula, na avaliação de especialistas, os 32 votos obtidos pelo Senador Rogério Marinho na disputa da presidência da casa é um sinal dos desafios a serem enfrentados pelo governo petista porque estamos falando agora de emenda constitucional, onde Lula vem buscando fortalecer pautas da esquerda que só podem ser alteradas dentro da Constituição e não é fácil aprova-las, já que a maioria do povo brasileiro é contrário a estas pautas, pois o presidente necessita de dois terços dos senadores, ou seja, a grande maioria dos senadores tem que estar em apoio e se você observar e tiver em mente que todos aqueles que votaram no Rogério Marinho contra o candidato Pacheco apoiado por Lula.

Segundo o que se comenta 32 senadores que votaram em Marinho, são suficiente para que Lula não aprova nenhuma emenda, não aprova nada e isso é uma definição importante do que foi divulgado por vários especialistas políticos, já que as pautas trazidas pela esquerda são fatos que a história tem demonstrado que não deu certo em nenhum lugar do mundo, é uma boa notícia para o povo brasileiro, Lula não tem a força suficiente para passar emendas constitucionais na câmara e no senado.

Veja a força dos votos dado a Marinho, vamos ver agora o reverso disso, Lula não tem força para provar emendas constitucionais, mas o Senado tem forças para instaurar CPI, a menina dos olhos agora que antes era do Lula e virou contra ele, é a CPI do chamado atos antidemocráticos e a senadora Soraia Thronicke juntou assinaturas e que tem outras CPIs, que os opositores de Lula querem aprovar inclusive CPI que alcance o STF, a chamada “CPI Lava Toga” ou melhor CPI do abuso de autoridade pelo juízes do STF. O artigo 58 é bem claro sobre a CPI “Comissão Parlamentar de Inquérito” ela é feita para investigar, essa é a função da CPI. Os poderes da CPI o parágrafo terceiro as Comissões Parlamentares de Inquérito que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, quebra de sigilo telefônico de ministros do STF, busca e apreensão na casa de um ministro do STF.

Esses senadores que votaram contra Pacheco podem fazer essa alteração do Regimento isso também é importante que vocês saibam serão criadas pela câmara dos deputados ou do senado federal em conjunto ou separadamente mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo sendo suas conclusões se for o caso encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil criminal dos infratores, um terço de seus membros é o equivalente a 27 senadores pois bem os que votaram contra Pacheco e não cederam aos cargos que não cederam as vontades oferecidas pelo Lula ou mesmo a pressão porque tiveram matérias que informaram que o STF ligou pressionando os deputados os senadores para votar em Pacheco, pois além de tudo isso ainda tiveram 32 que enfrentaram o sistema e depois disso tem aqueles que aceitaram um cargo aqui ou ocular mas que não estarão do lado de Lula nestas questões e a chance de uma CPI ser aberta e ter andamento se tornou muito maior.