PAZ NA CAMPANHA PRESIDENCIAL!

Aos poucos a campanha à corrida presidencial vai se implantando levando os candidatos a se posicionarem perante os mais variados assuntos o que acende, exalta e acorda uns e baixa, negativamente o nível da campanha com outros que precisam encontrar uma razão para condenarem o atual chefe do Poder Executivo.

Temos assistido ao mais infame e desmonte da imagem do atual Presidente da República fazendo dele, forçosamente, um ser monstruoso, abjeto, perigoso, destruidor, homofônico, racista, genocida, antidemocrata e tudo o que possa exaltar atributos negativos, nocivos de uma pessoa!

A revista de grande circulação nacional Carta Capital, anunciou em uma reportagem a preocupação de que o Presidente da República seja condenado por crimes cometidos no exercício do cargo. Só não revelou por quais crimes ele precisa ser penalizado. Me surgiu então as seguintes perguntas: O Presidente deve ser punido por qual crime, mesmo?

Ter vacinado a população toda do Brasil?

Por ter se posicionado, perante a Petrobras, e tê-la feito encontrar meios de reduzir os preços dos combustíveis e acertar o passo com as condições financeiras dos consumidores brasileiros?

Por ter ido à Rússia conversar diplomaticamente com o Presidente Putim e conseguido um carregamento de fertilizantes agrícolas para as nossas futuras colheitas do plantio na próxima safra?

Ter feito o novo Marco regulatório do Saneamento?

Por ter terminado a Transposição do Rio São Francisco que começou a ser pensada por D. Pedro Segundo? Ter feito um Auxílio Emergencial financeiro para mais de 70 milhões de brasileiros e empresas que não tinham como enfrentar a Pandemia?

Por ter cometido “Genocídio contra qual Tribo indígena brasileira?

Ter envido um carregamento de 11 toneladas de “AJUDA HUMANITÁRIA” para a Ucrânia?

Qual dessas ações pode ser identificado como crime que mereçam uma punição exemplar para os demais Presidentes das Repúblicas do resto do mundo?

É natural que ele seja maciçamente odiado, aqui no Brasil, pelos banqueiros que perderam, com a implantação do PIX, valores algo nos níveis de bilhões de reais;

Pelos traficantes que tiveram de se render à operação Narcobrasil;

Dentre outras ações que tem sido realizada no país que não aparece na mídia.

Mesmo assim o processo de demolição continua franco. Depois de todas essas acusações, quem precisa falar em Paz na campanha presidencial?

artigosbsb@gmail.com – 11072022