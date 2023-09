PECUÁRIA: ACNB anuncia abertura de inscrições para a 52ª Expoinel em Uberaba (MG)

ACNB anuncia abertura de inscrições para a 52ª Expoinel em Uberaba (MG)

A abertura das inscrições para animais na 52ª Expoinel, principal exposição de Nelore do país, foi anunciada pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). O evento acontece de 7 a 15 de outubro, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). Mais de 500 animais Nelore e Nelore Mocho estão programados para participar da mostra. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e a Matsuda Sementes e Nutrição Animal apoiam o evento.

“A 52ª Expoinel é muito mais do que um evento para nós, é uma celebração da excelência e do comprometimento que todos os neloristas têm com a raça. Neste ano, esperamos que seja mais uma oportunidade de demonstrar a qualidade dos nossos animais e o avanço genético alcançado. É um momento de aprendizado, troca de experiências e, claro, de celebrar nossa paixão pelo Nelore”, destaca Victor Paulo Silva Miranda, presidente da ACNB.

A programação para os animais acontece da seguinte forma: a entrada ocorre entre os dias 3 e 9 de outubro, seguida pelos julgamentos da raça Nelore a partir do dia 10. Os julgamentos do Nelore Mocho têm início no dia 13. Já o grande campeonato está marcado para o dia 14.

O valor das argolas para sócios ativos é de R$ 450,00 por animal até a 15ª cabeça. A partir do 16º animal, o valor é reduzido para R$ 400,00 a cada inscrito. Por outro lado, não sócios e sócios com pendências podem inscrever seus animais a partir de R$ 900,00 cada até 15 cabeças, com uma redução para R$ 800,00 por inscrito a partir da 16ª cabeça.

Nessa edição, os julgamentos, tanto para a raça Nelore quanto para o Nelore Mocho, serão conduzidos na modalidade de Jurado Único. A escolha do jurado será feita pelos sócios ativos, que devem ter inscrito animais, pagado as taxas de inscrições, terem exposto animal em pelo menos uma exposição oficial no Ano Calendário de Exposições corrente ou no ano anterior e entregue a ficha com a relação dos animais participantes até o dia 28 de setembro.

“Juntos, podemos continuar a elevar o padrão genético dessas raças, aumentar sua valorização e contribuir para a crescente demanda por carne de qualidade no Brasil e no mundo. E, os criadores têm a oportunidade de aprender uns com os outros nesses momentos de interação”, finaliza o presidente.

Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas no site: http://www.nelore.org.br/Expoinel.

Inscrições

Para realizar as inscrições dos animais, o criador pode entrar em contato pelo telefone (11) 97017-0075 ou pelo e-mail [email protected] – falar com Raiany Resende.