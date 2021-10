Pego com contrato de R$583 milhões de ONG do PT, toda diretoria do BN será demitida

Banco do Nordeste contratou ONG ligada ao PT por R$583 milhões

Por Devair G. Oliveira

Presidente do PL pede ao presidente para demitir diretoria do Banco Nordeste, que ele mesmo indicou.

A notícia se espalhou como rastilho de pólvora, ninguém poderia imaginar ver um vídeo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pedindo ao governo para demitir seus indicados para a diretoria do Banco do Nordeste por suspeita… de corrupção.

Tudo começou com mensagem do presidente Jair Bolsonaro indagando Costa Neto sobre a denúncia de contratação por R$583 milhões, pelo BNB, de supostos serviços de uma ONG ligada ao PT. Valdemar Costa Neto afirmou que a contratação suspeita da ONG Inec era inaceitável. As notícias estão sendo vinculadas nas redes sociais.

Diante do fato Costa Neto pediu ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em ofício, a demissão do presidente do BNB, Romildo Rolim, e de toda a diretoria.

A existência do contrato suspeito com a ONG petista foi revelada pelo site CN7, do Ceará, do jornalista Donizete Arruda.

Fazedor de partidos, Valdemar Costa Neto cumpriu pena no escândalo de corrupção do mensalão, durante o governo Lula.

Nossa! Ainda mais essa ONG do PT, isso é uma bola colocada na marca do pênalti.