Delegada Sheila e Kelma Costa vão comandar o PL Mulher de Juiz de Fora

Por Devair G. Oliveira

O PL Mulher foi criado para dar ao público feminino uma voz verdadeiramente ativa na política. Michelle Bolsonaro vai representar as patriotas, desenvolvendo e criando ações na inclusão e igualdade de todas. Veja no Instagram.

A cerimônia de transmissão de cargo à nova Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, ocorreu no dia 21 de março de 2023, às 9h30. Estiveram presentes lideranças partidárias, deputados e senadores do PL.



Em Juiz de Fora assumiu o PL Mulher duas das mais importantes lideranças de Juiz de Fora a deputada Delegada Sheila e Kelma Costa uma das lideranças das escolas Cívico Militar.

Sheila Oliveira, mais conhecida como Delegada Sheila, é uma delegada de polícia e política brasileira filiada ao Partido Liberal. Atualmente, ela exerce o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), representando a região de Juiz de Fora.

Antes de ingressar na política, Delegada Sheila trabalhou por mais de 20 anos na Polícia Civil de Minas Gerais, tendo atuado em diversas delegacias especializadas. Durante sua carreira, ela se destacou por sua atuação na área de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, recebendo diversas homenagens e prêmios por sua dedicação e empenho.

Hoje em seu segundo mandato na ALMG, Delegada Sheila já apresentou diversas proposições relacionadas à segurança pública e aos direitos das mulheres, como projetos de lei que prevêem a instalação de câmeras de segurança em espaços públicos e a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. Além disso, ela também tem sido uma forte defensora da valorização e capacitação dos profissionais de segurança pública, buscando melhores condições de trabalho e salários mais justos para esses profissionais.

Em resumo, a Deputada Delegada Sheila é uma importante representante do estado de Minas Gerais, que tem se destacado por sua atuação na defesa da segurança pública e dos direitos das mulheres. Sua experiência como delegada de polícia e sua trajetória profissional têm sido fundamentais para a elaboração de políticas públicas mais eficazes e para o fortalecimento da democracia em nosso país.