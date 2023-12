PM prende autores de tráfico de drogas em Manhuaçu e autor de furtos em Abre Campo

ABRE CAMPO – PM prende autor de furtos

Em 18/12, a Polícia Militar em Abre Campo foi acionada para atendimento de um furto de ferramentas de uma empresa de construção. Segundo os funcionários da empresa flagraram o autor com parte do material furtado, vindo a acionar a PM.

Diante das informações, as equipes policiais realizaram diligências, vindo a localizar na residência do autor diversas ferramentas que haviam sido furtadas.

O autor é vigia noturno da obra e valeu do abuso de confiança para a prática do delito, perpetuado de maneira continuada ao longo de meses. Nesta oportunidade, o autor de 37 anos foi preso e materiais recuperados, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

MANHUAÇU – PM prende autores de tráfico de drogas durante abordagem no terminal rodoviário

Na madrugada desta terça, 19/12, a Polícia Militar abordou dois suspeitos no terminal rodoviário de Manhuaçu, os dois foram visualizados primeiramente por um policial militar à paisana, que percebeu que a suspeita, que possui envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Luisburgo, estava bastante nervosa, e desembarcou do ônibus com uma bolsa pequena e uma mala; e que na sequência, o suspeito, adentrou no ônibus de forma suspeita e retirou uma mochila, indo ao encontro da autora.

Diante da suspeição, o militar se aproximou dos autores e realizou buscas nos pertences dos suspeitos, vindo a localizar vários pinos de cocaína. Diante dos fatos, conteve os autores e acionou outras equipes da PM para o registro da ocorrência.

Com a chegada das demais equipes, foram realizadas buscas em todos os pertences dos autores, sendo localizados no total 242 pinos de cocaína, 05 porções de maconha, 03 aparelhos celulares e R$ 421,75 em espécie.

Autora de 21 anos e autor de 55 anos foram presos pela PM pelo crime de tráfico de drogas e materiais apreendidos, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.