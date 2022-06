Por que beber café nos causa a sensação de bem-estar?

Muitos sabem que o Brasil é o maior exportador e produtor de café do mundo e exporta para diversos países, como, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, entre muitos outros.

Nosso país é também o maior consumidor de café do mundo, e não é atoa que as grandes padarias e cafeterias estão investindo fortemente na locação de máquinas de café, para dar conta da grande demanda de clientes que consumem café diariamente fora de casa.

O costume de beber café pode nos trazer muitas sensações de benefícios, desde que consumo seja com moderação, ou seja, de 4 a 5 xícaras de café de 50 ml por dia.

Tomando essa quantidade de café, ele pode ajudar muito o nosso organismo e em sua composição existem muitos nutrientes que não é somente a cafeína que serve como um ótimo estimulante.

Segundo alguns estudos feitos recentemente sobre o café, aponta que a bebida ajuda a previr doenças e promove o bem-esta, devido também pela grande quantidade de polifenóis antioxidantes, que diminuem ou impendem a ação dos radicais livres, que afetam o equilíbrio das células.

Veja abaixo o porque a ingestão dessa bebida causa tanta sensação de bem-estar nas pessoas.

Aumenta a probabilidade de viver

Um grande pesquisa feita por pesquisadores do Iarc (International Agency for Research on Cancer) e do Imperial College de Londres, estudou a ligação do café com longevidade.

Segundo o estudo o conjunto de pessoas que estavam habituadas a tomar a café todos os dias tinham chances de viver mais, eliminando qualquer risco de morte, especialmente de doenças do sistema digestivo e circulatório.

Minimiza o risco de depressão

De acordo com informações de estudos feitos em Harvard School of Public Health, a cafeína consegue causar um efeito no sistema nervoso central, que leva a uma sensação de antidepressivo.

Essa sensação tem capacidade de expandir os neurotransmissores cerebrais, como, por exemplo, a noradrenalina, serotonina e dopamina, são os hormônios que ficam incumbidos de levar a sensação de bem-estar para o corpo humano.

Fortifica a memória

Algumas pesquisas feitas na Universidade Johns Hopkins, chegou a conclusão que ingerir todos os dias duas xícaras de café, conseguem levar muitas vantagens para a memória. Os pesquisadores puderam observar que os voluntários que consumiram as capsulas de café, obtiveram um melhor desenvolvimento nas experimentações de memória do que os voluntários que receberam placebo.

Então o estudo concluiu que o efeito da cafeína traz um efeito positivo para a memória a longo prazo, sendo mais forte ao esquecimento.

Mais atenção ao dirigir

O café pode ajudar a evitar acidentes de trânsito, pois a cafeína deixa a pessoa em total estado de alerta e tira o sono. Essas são informações com base nas pesquisas feita pela The George Institute, da Universidade de Sydney.

Segundo a pesquisa, os motoristas que ingeriram a bebida, tinha uma probabilidade de 63% a menos de se envolver em acidentes do que as pessoas que não consumiram o café.

Ajuda a fortalecer o coração

Quem chegou a essa conclusão foram os pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard (HSPH), que tiveram a contatação de que ingerir de uma a duas xícaras de café todos os dias, pode prevenir em 11% contra insuficiência cardíaca em até 11%.

Ajuda a diminuir a diabete

A Sociedade Brasileira de Diabetes, afirma que está ligada a uma menor ocorrência de diabete mellitus tipo 2. O maior estudo feito sobre o assunto averiguou que houve uma diminuição no risco da doença em até 35%.

Consumir somente duas xícaras diariamente da bebida já trouxe algumas vantagens. E quando foi aumentando as doses de café, até seis xícaras, menor ainda foi o risco.

Ao que tudo indica é que as propriedade antioxidantes da bebida consegue levar vantagens para o metabolismo da glicose, porém, deve ser consumido com moderação.

Ajuda a aliviar os sintomas do mal de Parkinson

Essa notícia maravilhosa foi dada pelos cientistas da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, a pesquisa foi que divulgada na revista Neurology. E um grupo de 61 pessoas que sofrem de Parkinson.

As pessoas que ganham uma suplementação com cafeína apresentaram uma melhora no quadro, especialmente no que diz respeito da velocidade em que paciente mexia a mão e também uma diminuição na rigidez. Tudo isso comparado aos pacientes que receberam doses de placebo.

Previne contra o Alzheimer

A Universidade do Sul da Flórida e da Universidade de Miami, realizou uma pesquisa que monitorava os processos da memória e dos pensamentos de 124 pessoas com idade superior a 65 anos.

As universidades concluíram que os pacientes que tinha maior quantidade de cafeína na corrente sanguínea conseguiram evitar o aparecimento da doença. Além do mais o café era a principal e única fonte de cafeína para essas pessoas.

Todos nós sabemos que um dos grandes prazeres dos brasileiros está em tomar um belo café quente, seja pela manhã, durante o dia, ou pela tarde. O fato é que toda hora é hora.

Ma lembre-se que o consumo de café deve ser com moderação para ele trazer muitos benefícios.