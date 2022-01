Mister Galiza: Se o Bolsonaro for reeleito e o Ministério da Infraestrutura continuar no mesmo ritmo de concessões e obras, como ocorreu em 2021, até o final de 2026, grande parte dessa deficiência ferroviária e marítima de cabotagem será normalizada.

[26/12 17:21] Mister Galiza: Por que o Brasil não é uma das três maiores nações do mundo?

Qualquer País de grandes dimensões necessita de uma malha ferroviária robusta em seu interior e de um sistema de navegação de cabotagem (navegação costeira dentro de um País) ágil e barato. Esses dois sistemas, aliados a boas estradas de rodagem para pequenos percursos, barateiam os fretes e fazem chegar os produtos nas cidades e portos a preços competitivos para consumo interno e exportação.

O Brasil, sessenta anos atrás, estava indo bem nesses dois quesitos. Tinha uma boa malha ferroviária cortando o estado de São Paulo e algumas linhas em Minas. Tinha até linhas férreas que alcançavam o Rio Grande do Sul. (Fiz uma viagem maravilhosa quando garoto, da estação da Luz a Porto Alegre, quatro dias num trem de luxo que parecia o Orient Express). Também tinha um bom sistema de cabotagem, ainda que incipiente. Então a politicagem entrou em ação. Fazendo acordos espúrios com montadoras de veículos para trazê-las ao Brasil, bem como com petrolíferas, os governos que se seguiram pararam a expansão das ferrovias até sucatearem todo o patrimônio, bem como acabaram com a navegação de cabotagem, contando com o auxílio de sindicatos que dominavam os portos. O Brasil parou no tempo. O custo Brasil atingiu níveis insuportáveis, prejudicando nossas exportações e nossa abertura com o mundo.

Esse estado de coisas perdurou até 2018.

Goste você ou não de Bolsonaro, antes de criticá-lo saiba que governar é saber escolher uma boa equipe e delegar poderes. E isso Bolsonaro sabe fazer. O Presidente nomeou para Ministro da infraestrutura o capitão de exército Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio se formou oficial na Academia Militar de Agulhas Negras e se graduou engenheiro no IME – Instituto Militar de Engenharia, onde obteve a melhor nota média entre todos os alunos de todos os tempos.

O Ministro Tarcísio, sob a batuta de Bolsonaro, está promovendo desde então uma verdadeira revolução na infraestrutura do País. Contra todos os interesses em contrário, voltou seu foco para a reativação e construção de uma malha ferroviária que cobrisse o País de norte a sul, de leste a oeste. Através de medida provisória que permitiu o regime de autorização para a iniciativa privada, nos moldes dos EUA, e atraiu dezenas de interessados em investir pesado nas ferrovias, a previsão é que o Brasil em pouco tempo esteja transportando quase metade de sua produção por trens, diminuindo drasticamente o custo dos fretes. Os leilões nos portos também incentivaram a indústria de cabotagem que está sendo reativada rapidamente.

Esses investimentos, aliados às reformas administrativa, tributária e política planejadas pelo governo, farão o Brasil dar um salto jamais pensado rumo ao futuro.

Então, antes de criticar o Presidente por falar palavrões, estude um pouco mais sobre o que ele e sua equipe estão silenciosamente fazendo pelo Brasil, pelos pobres, pelo Nordeste, sem que um tostão seja desviado, algo jamais feito nos últimos cinquenta anos. Não é uma questão de ser Bolsonarista ou não. É uma questão de se gostar do Brasil e desejar o melhor para os brasileiros. Lulas, Dorias, Boulos, Alckmins, FHCs, Dilmas, Temers, Leites, Serras, Renans, todos tiveram suas chances, se serviram do Brasil ao invés de servi-lo e não souberam aproveitar. Seja inteligente, deixe a paixão que gera o ódio de lado, use sua empatia e se coloque no lugar de quem tomou uma facada, quase morreu mas não tem medo de enfrentar o povo de perto. Você faria isso? Eu não teria tanta coragem. Dê uma chance agora a quem está fazendo a coisa certa. Qualquer outro desses políticos da antiga, ou da chamada terceira via, que tomar o poder vai mandar parar imediatamente as ferrovias, os portos, a água para o nordeste, as escolas militares por todo o Pais e todas as demais milhares de obras – como sempre fizeram -, uma vez que isso fortalece o povo e enfraquece os políticos. E vai fazer voltar a corrupção para poder governar em paz com os políticos e com a benção da mídia. Pense nisso e tenha humildade para reconhecer. Pode demorar um pouco, mas estou certo que seus filhos e seus netos vão lhe agradecer.

Percy Castanho Jr.