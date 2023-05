Preâmbulo Tech apresenta case de sucesso em evento da Intelijur, em Belo Horizonte

Foto: Igor Antunes (sócio fundador do Antunes Mascarenhas Advogados) e Andreia Andreatta (diretora de Marketing e Sucesso do Cliente da Preâmbulo Tech)

A Preâmbulo Tech, empresa pioneira em tecnologia para o setor jurídico, com base em Curitiba, estará presente como apoiadora Platinum do evento Inovação e Tecnologia na Área Jurídica, promovido pela Intelijur em Belo Horizonte (MG).

Com presenças dos principais gestores jurídicos e sócios de escritórios de advocacia do país, o encontro será realizado nesta terça-feira (16/05) das 8h30 às 18h, no Ouro Minas Hotel Belo Horizonte. Em sua programação serão apresentados cases de sucesso, palestras e debates sobre as mais recentes inovações na advocacia.

A Preâmbulo Tech, em parceria com o escritório Antunes Mascarenhas Advogados (de Belo Horizonte, MG), apresentarão o case de sucesso “Um software jurídico modelado para resultados: Organização, Comunicação e bem-estar”, das 11h40 às 12h. A apresentação será feita por Andreia Andreatta, diretora de Marketing e Sucesso do Cliente da Preâmbulo Tech, e Igor Antunes, sócio fundador do Antunes Mascarenhas Advogados e professor de Direito Empresarial na PUC/MG.

“Este case é um exemplo de como o software jurídico CPJ-3C pode proporcionar benefícios para o escritório, que vão além da automação da publicação ao protocolo”, afirma Andreia Andreatta. “Uma operação automatizada influencia em diversas áreas do escritório, melhorando a gestão, a comunicação, entre outras. Além disso, desenvolvemos uma relação de parceria com nossos clientes para aprimorarmos constantemente nossas ferramentas. Isso reflete em resultados, como a produtividade do escritório, que pode ter um ganho acima de 30%”, finaliza.