NOTA DE REPÚDIO

A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, juntamente com o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC), REPUDIAM mais um ato de vandalismo praticado na Praça Cordovil Pinto Coelho, no centro da cidade.

Como é de conhecimento de todos, a praça Cordovil Pinto Coelho está em fase final de reforma, embora já tenha sido aberta para receber as pessoas de Manhuaçu e região. Antes mesmo de ser oficialmente inaugurada, alguns espaços da praça foram danificados pela ação de vândalos que sem justificativa alguma provocam esse tipo de depredação. O ato de vandalismo, possivelmente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (26), culminou novamente com a quebra de partes da estátua instalada recentemente e furto de cabos de energia.

A Polícia Militar foi acionada, tomou as medidas cabíveis, mas vale ressaltar que o dano ao patrimônio público traz prejuízos a toda a sociedade, uma vez que os recursos aplicados são provenientes de recolhimentos de impostos.

Pedimos que a população tenha zelo com os espaços e equipamentos públicos, para que assim todos possam ter o direito de usufruir destes locais, com respeito e segurança.

Imagens Fabricio Santos.

Manhuaçu, 26 de janeiro de 2024