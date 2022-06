Prefeitura e FJP seguem com trabalhos da reforma administrativa

Dando sequência ao intuito de modernizar a administração pública municipal com a reforma administrativa, a Prefeitura de Manhuaçu e a Fundação João Pinheiro encerraram a fase inicial de diagnóstico, através de entrevistas com o secretariado, análise da legislação vigente e dados estatísticos de cada pasta.

Os trabalhos começaram em maio deste ano. O objetivo, nesta fase inicial, é verificar a situação atual da estrutura administrativa municipal, oportunidade em que a entidade irá avaliar as deficiências organizacionais de cada órgão. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado. No final deste mês, a Fundação João Pinheiro vai fechar o diagnóstico para, em seguida, apresentar proposições de melhorias na estrutura do município.

“Desde que assumimos esta gestão, sentimos a necessidade em modernizar a administração, principalmente o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura. A cidade cresceu e o PCCV atual não atende mais a essa nova realidade. Estamos fazendo o que há de melhor para melhorar o serviço público prestado em âmbito municipal”, disse a prefeita Imaculada.

A primeira etapa do projeto consiste no diagnóstico da estrutura administrativa dos órgãos da Prefeitura, através de entrevistas com os gestores de cada pasta. Em seguida, é feita análise da legislação e decretos regulamentares vigentes, com intuito de detectar quais os serviços prestados atualmente, volume de demandas, deficiências e pontos positivos detectados em cada secretária. Em seguida, a Fundação João Pinheiro irá propor ajustes que entende necessário para adequar a estrutura dos órgãos à realidade de demandas atuais do Município.

“Finalizada esta etapa, será iniciada a revisão do Estatuto dos Servidores e do PCCV, quando a entidade irá se reunir com sindicatos, servidores, vereadores entre outros. Também será aberto canal de comunicação para que os servidores possam tirar suas dúvidas e apresentar sugestões” explicou, Thiago Assad, subprocurador do município e coordenador geral dos trabalhos.

A reforma administrativa segue o trabalho dentro do cronograma. Atualmente, os trabalhos se encontram na primeira etapa, que é a revisão da estrutura administrativa. Posteriormente, serão ouvidos sindicato, servidores, vereadores e outras autoridades relacionadas. Também será aberto canal de comunicação para que os servidores possam tirar suas dúvidas e apresentar sugestões.

