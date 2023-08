Premiação organizada pela editora Casa Brasileira de Livros distribuirá 40 mil reais entre os vencedores 

No dia 29 de junho, o Prêmio Internacional Pena de Ouro abriu as inscrições para a sua quarta edição. Promovida pela editora Casa Brasileira de Livros, a premiação é voltada para contos e poemas avulsos. “A ideia surgiu depois de analisarmos os prêmios literários que existem nos países de língua portuguesa e percebermos que só havia prêmios tradicionais para livros inteiros e obras publicadas”, explica Cândido Luís Vasques, editor da Casa Brasileira de Livros.

Com 3 anos da história, mais de mil autores já se inscreveram no Pena de Ouro, que teve como vencedores Sebastião Burnay (poema) e Juliana Rabelo (conto) em 2020, Saul Cabral Gomes Júnior (poema) e Gabriel Figueiraes (conto) em 2021 e Ricardo Movits (poema) e Lucas M. Carvalho (conto) em 2022.

Podem participar do Pena de Ouro todas as pessoas que escrevem em português. Na categoria “Poemas”, os textos podem ter até 5 páginas (no formato A4) e na categoria “Contos” o material deve ter, no mínimo, 200 palavras, e, no máximo, 7500. O tema é livre.

“Cada categoria terá um vencedor que receberá R$ 10.000,00 e um troféu de formato exclusivo em aço com detalhe banhado a ouro. Os segundos e terceiros colocados também receberão R$ 6.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente. E todos os dez primeiros colocados, denominados ‘finalistas’, constarão no livro a ser editado e publicado pela Casa Brasileira de Livros, em formato físico e digital”, conta o editor.

Os finalistas serão avaliados por um júri composto por convidados de 9 países diferentes. São eles: Arménio Vieira (Cabo Verde), Yao Feng (Macau), Ricardo Movits (Brasil), Tony Tcheka (Guiné-Bissau), Orlando Piedade (São Tomé e Príncipe), Alvaro Taruma (Moçambique), Sebastião Burnay (Portugal), Lucas M. Carvalho (Brasil), Rosa Soares (Angola), Lukeno Alkatiri (Timor-Leste) e Gabriel Figueiraes (Brasil).

As inscrições podem ser feitas pelo site da editora Casa Brasileira de Livros até o dia 13 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 140 (o valor para não-brasileiros pode oscilar acompanhando a oscilação do câmbio). O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro. Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser enviadas para [email protected]