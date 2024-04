PSD Manhuaçu recebe importante reforço político

Gestor do Grupo Fiat e Volkswagen, Aloísio Campos fortalece base do partido e projeta novos horizontes para Manhuaçu

Foto: Adiel, Rosi e Aloísio

Por Devair G. Oliveira

O Partido Social Democrático (PSD) de Manhuaçu, representado pelo seu presidente Adiel Souza, recebeu com muita alegria e satisfação a filiação do gestor empresarial Aloísio Campos Moreira Jr., renomado gestor do Grupo Navelli Fiat e da sua esposa, Rosi Mendes de Sales Moreira.

Aloísio Campos, conhecido por sua atuação destacada no mundo empresarial há mais de duas décadas na gestão de grandes grupos empresariais, traz consigo não apenas sua experiência em gestão, mas também uma rede de contatos e recursos que prometem dinamizar a atuação política do PSD em Manhuaçu.

“Estou muito animado em fazer parte do PSD e contribuir para o fortalecimento de nosso partido aqui em Manhuaçu. Acredito que podemos construir um futuro melhor para nossa região, através de uma política séria e comprometida com o desenvolvimento econômico e social“, afirmou Aloísio Campos.

Para o presidente do PSD Manhuaçu, Adiel Souza, a chegada de Aloísio Campos representa um marco importante na trajetória do partido. “Estamos honrados em receber Aloísio Campos no PSD. Sua expertise e visão empreendedora serão fundamentais para impulsionar nossos projetos”, destacou o presidente.

Aloísio, por sua vez, está disposto a dedicar seus esforços para contribuir com o crescimento e desenvolvimento de Manhuaçu, através de uma atuação política transparente e voltada para as necessidades do povo de Manhuaçu.

O cenário político em Manhuaçu promete ganhar novos contornos com a presença ativa do gestor empresarial Aloísio Campos

Com a filiação de Aloísio Campos, o PSD Manhuaçu projeta um futuro promissor, pautado na busca por soluções inovadoras e no compromisso com o progresso local.