Quais as principais características da liderança feminina?

Vamos te mostrar quais são as principais características da liderança feminina, e como desenvolver tais características. Mostraremos os meios, benefícios e os obstáculos que você provavelmente aparecerá no seu caminho.

Normalmente quem tem esse perfil, se comporta assim desde pequena. Mas isso não quer dizer que você não tenha esse perfil, você não possa desenvolver durante a vida.

Isso vai muito da pessoa, de querer melhorar, e de analisar a si mesmo para saber qual é o seu nível de liderança.

Não é novidade que as mulheres estão tomando os seus espaços, e quem deixa a sua marca, é quem tem a liderança consigo. É aquela mulher que não tem medo da mudança, e que não tem, sobretudo, medo de mostrar as suas ideias e, também, o poder da sua voz.

Algumas características que definem a liderança feminina

São características que predominam em uma liderança feminina, sendo:

Tendência à cooperação: são pessoas mais sociáveis, com uma forte empatia com os demais, bastante expressivas, que demonstrar um enorme potencial em conseguir compromissos e desenvolver soluções;

Orientação às pessoas: fazendo com que o trabalho em equipe seja o mais natural e agradável. Visam que todo o processo seja o mais organizado e planejado de todos, para conseguir alcançar todas as metas diárias;

Capacidade de agir em muitas direções: isso é uma habilidade inata da figura feminina. Conseguem fazer várias as coisas em simultâneo, conseguindo mudar rapidamente a sua direção de ação, agilizando o trabalho;

Maior disposição às mudanças: normalmente quem tem esse perfil não tem medo de mudar, e até gosta, porque sabe que a mudança faz parte do processo de melhoria, e só assim pode evoluir;

Liderança horizontal: consegue motivar os integrantes do seu grupo, compartilhando também informações com aquelas que lidera. Não é egoísta, por isso gosta de compartilhar informações para todo mundo sair ganhando;

Predomínio do emocional: por conta de ser mais empática do que muitas pessoas, ela tem um lado mais humano, consegue ver qualidades em pessoas que muitas vezes são esquecidas. E isso faz toda a diferença na auto-estima do grupo.

Muitas empresas estão procurando mulheres para ficarem responsáveis em alguns setores. As mulheres, a cada dia que passa, elas estão conseguindo ainda mais espaço no mercado de trabalho. Mas agora estão sendo peças fundamentais de uma organização, e não como antes, que faziam trabalhos inferiores aos dos homens.

E com isso, mais e mais liderança feminina surgem, fazendo uma real diferença na sociedade de modo geral. E a tendência é as mulheres ganharem ainda mais espaço no mercado de trabalho, conseguindo ainda mais exercer funções de extrema importância e responsabilidade.

A importância de ter lideranças femininas no mercado de trabalho

As mulheres sustentam 45% das famílias brasileiras. A liderança feminina é para contrapor a falta de ambição. Apesar de ainda o número de mulheres no mercado ser pequeno, a tendência de mulheres na gerência tende a aumentar. Por isso é sempre bom discutir esse tipo de assunto.

E quando as mulheres começam a ter mais voz, elas começam a não ficar mais em silêncio quando ocorrer um assédio sexual e moral, ou até mesmo desprezos sobre a sua capacidade intelectual.

Mostraremos como você pode construir um ambiente mais igualitário na empresa.

É importante fazer um ambiente para quebrar as barreiras, essa visão errônea sobre a capacidade das mulheres. Vamos mostrar a você como fazer isso de maneira muito simples:

Promova conquista feminina

Isso é fundamental na empresa. Você pode usar a comunicação interna da empresa para fazer isso. Você pode usar até mesmo um mural para compartilhar as conquistas femininas. Isso é uma grande coisa para se fazer.

Conscientize a equipe

Pequenas agressões acontecem por pura ignorância. Para você afastar esse tipo de comportamento de sua empresa, você deve primeiramente mostrar como determinada piada é agressiva.

Pode-se criar uma convocação para fazer eles refletirem, não só sobre suas ações cometidas na empresa, mas também suas ações fora. Palestras, reuniões, campanhas, são coisas que podem ajudar muito nesse processo de conscientização. E fazendo, todos vão ganhar!

Ofereça também desenvolvimento para lideranças femininas

Isso é de suma importância. Você faz com que elas tenham um propósito claro e nítido na empresa. Não só as ajudando, mas fazendo com que elas ganhem voz, elevando o espírito do grupo. Tem que fazer com que a empresa adapte as particularidades femininas.

As mulheres têm que se sentir amparadas, mas só no sentido ruim, como um assédio, por exemplo, mas também em um momento bom, como em uma gravidez. É mais que essencial que a empresa garanta a seguridade de seu emprego.

Agora você conheceu as características principais para a liderança feminina, e também aprender o porquê isso é tão importante. Ela é essencial para combater o preconceito, para alcançar a justiça social.

Temos que combater a desigualdade social, mas não só no meio corporativo, mas em todo o meio social.