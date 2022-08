Quais são os principais tipos de e-commerces: entenda neste artigo

Esse artigo tem a finalidade de mostrar o que é e-commerces, quais são os principais, e por onde começar. A grosso modo, e-commerce é um comércio eletrônico. Isso já é realidade em todo o mundo.

Mas como em tudo, precisamos primeiramente criar um planejamento; para isso precisamos entender como tudo isso funciona.

Por isso iremos mostrar os principais e-commerces e como cada um funciona.

O que é e-commerces

Como mencionado acima, e-commerce é um comércio eletrônico. Venda e compra de produtos online. Que todo o processo de transição e diálogo é todo feito através da internet.

As lojas a usam para vender os seus produtos online. E dessa forma, é possível comercializar qualquer coisa.

Assim acaba facilitando muito a vida dos clientes, porque ele consegue fazer a sua compra diretamente na internet. No conforto de sua casa.

Então, vamos te dar alguns bons exemplos de e-commerce para você conferir:

Como funciona e-commerce

Vamos entender como funciona tudo isso, mas agora, na prática.

Porque se você quer ser empreendedor, nada melhor do que fazer a sua loja online, deixando a venda mais prática e rápida. E para você não se perder no meio de tantas informações, vamos te mostrar o que você precisa saber, dando exemplos práticos.

Primeiramente você precisa definir quais são os produtos que você vai vender, qual é o seu público alvo, ou seja, qual é o seu nicho.

Define o seu canal de vendas

Vamos mostrar as possibilidades de canais para você fazer as suas vendas. Então, iremos mostrar os três principais canais:

Loja virtual

A loja virtual é um site criado pelo vendedor para comercializar o seu produto. Toda administração da loja é feita pelo gerente do e-commerce. Para o design do site, você pode contratar um desenvolvedor ou usar até mesmo uma plataforma e-commerce, com a Shopify.

Marketplace

Esse aqui é um verdadeiro shopping centers virtual. Vamos citar alguns Marketplaces mais famosos nesse exemplo de e-commerce brasileiros, sendo:

Magazine Luiza

Casas Bahia

Amazon

Marketplace tem muito alcance, embora não tenha muito engajamento e fidelidade por parte dos clientes.

Redes sociais

As redes sociais sem dúvida alguma é um grande palco para os seus negócios. Como a maioria das pessoas está nas redes, esse é um lugar essencial para compartilhar os seus produtos.

Controle de estoque

Você precisa saber algumas coisas fundamentais em relação ao seu estoque, como:

O seu produto possui disponibilidade imediata;

Você faz controle do estoque;

Onde e como armazenar a sua mercadoria;

Considera fazer Dropshipping ;

São essas coisas que você precisa pensar e saber sobre o seu estoque.

Tenha bons fornecedores

Apesar de parecer muito óbvio, é extremamente importante ter ótimos fornecedores. Você precisa escolher bem os seus contatos. Que cuide de coisas importantes, como: materiais, prazos, orçamento e até da produção à embalagem.

Tipos de lojas virtuais com vitrine chamativas

Não há nada melhor do que você chegar em uma loja, e ver tudo organizado e no seu devido lugar. Isso não muda nada quando falamos de loja online. Você tem que deixar a sua loja online agradável, que faça com que a pessoa sinta vontade de entrar e de comprar.

Então, para ter uma ótima conversão, capriche no visual de sua loja.

Dê um ótimo cliente ao seu cliente

Independente de sua loja ser física ou não, um bom atendimento é indispensável. Todas as pessoas gostam de ser bem atendidas, e isso não muda nada quando falamos de loja online. Porque se você não tiver um bom diálogo, provavelmente você não terá ascensão.

Divulgação

Para você focar nesse processo, todas as coisas acima devem estar funcionando perfeitamente. É fundamental você investir na divulgação.

Caso você não saiba, você pode contratar alguma agência de marketing para você fazer o serviço para a sua empresa.

Nessa etapa é fundamental você investir em marketing. É assim que você consegue ganhar espaço e credibilidade.

Quais são as estratégias de marketing para e-commerce

A concorrência no mercado digital é muito grande, então, é mais que necessário ter uma estratégia. Então vamos mostrar algumas estratégias de marketing para o seu e-commerce.

Mídia paga

É fundamental você investir em anúncios pagos para o seu negócio, como o Google Ads e Facebook Ads. É assim que você consegue levar o seu produto para mais pessoas.

SEO

O SEO consiste em uma junção de práticas para otimizar as páginas de um site visando melhorar o seu posicionamento orgânico nos buscadores.

Mídias sociais e influenciadores digitais

Apesar de não ser uma estratégia obrigatória, ela é muito utilizada por conta de seus resultados.

Quais os tipos de pagamentos podemos utilizar no e-commerce

O modo de pagamento vai variar de e-commerce para e-commerce, mas de modo geral, o consumidor é preencher um cadastro na loja virtual fornecendo alguns dados como nome, CPF e endereço de entrada.

Outros métodos menos burocráticos são Paypal e Pagseguro. Quanto mais opção simples e segura que o seu e-commerce, melhor para os seus clientes.