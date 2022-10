Qual melhor banco para fazer um cartão de crédito PJ?

Escolher um bom cartão de crédito PJ não é uma tarefa simples. Hoje em dia há muitas ofertas disponíveis no mercado e isso pode gerar muitas dúvidas sobre qual o melhor para sua empresa.

Essa preocupação é bem plausível tendo em vista que esse meio de pagamento pode ser um excelente aliado à companhia, porém, se não bem administrado, também pode dar dor de cabeça,

Devido a isso, este conteúdo tem por objetivo te ajudar a descobrir qual o melhor banco para fazer um cartão de crédito pessoa jurídica e colher bons frutos com ele.

Diferença entre cartão de crédito PJ e PF

Antes de mais nada, é importante destacar a diferença entre um cartão de PJ para um PF e por que você não pode misturar as coisas.

O cartão para empresas pode até parecer muito com aquele que você usa na sua vida pessoal, mas até o objetivo deles é diferente.

Normalmente, você utiliza o cartão de crédito PF para facilitar o pagamento das suas compras pessoais.

Já o cartão PJ tende a trazer outras vantagens mais interessantes à empresa, a começar pelo limite de crédito. Quando bem utilizado, é possível que este limite vire um capital de giro bem interessante na empresa.

Acontece que a fatura do cartão normalmente tem um período de 30 dias de faturamento e mais 10 dias para envio e pagamento da mesma.

Sendo assim, se você fizer uma compra no primeiro dia do ciclo, considere que terá até 40 dias para pagar. Dessa forma, é possível comprar seu produto hoje, vender e receber à vista, e pagar só depois de 40 dias.

Viu só como este é uma forma interessante de utilizar o limite do cartão a seu favor? Pois bem, mais abaixo serão apresentados outros benefícios sobre o cartão de crédito PJ.

Em resumo, a ideia do cartão PJ é ajudar a empresa a crescer e se manter. Sendo assim, ainda falando em diferenças, as taxas cobradas em casos de atraso também costumam ser mais atrativas que aquelas da pessoa física.

Mas isso não significa que você pode deixar a conta atrasar. Afinal, uma boa administração da empresa exige um controle financeiro que evite gastos desnecessários, como juros e multas por atraso, por exemplo.

Como escolher o melhor banco PJ para meu cartão

Mas voltando ao assunto principal deste conteúdo, quando se fala em melhor cartão de crédito para uma empresa, dificilmente há uma resposta direta e única.

Isso porque cada negócio tem suas particularidades que devem ser levadas em consideração antes mesmo de tomar qualquer decisão a respeito.

A exemplo do cartão de crédito, hoje em dia há diferentes ofertas de vantagens e benefícios, porém que deve ser pensada a partir das necessidades que a empresa tem e que vá de encontro com essas vantagens.

Sendo assim, a seguir, você vai conhecer alguns pontos a considerar quando estiver buscando o parceiro ideal para sua empresa.

Anuidade

Está aí um dos primeiros pontos a ser considerado, afinal, ele está relacionado diretamente com o caixa da sua empresa.

A anuidade – ou, às vezes, mensalidade – normalmente é cobrada visando conseguir oferecer benefícios extras à empresa titular do cartão.

No entanto, esses benefícios nem sempre são vantajosos para o seu estilo de negócio e passa a não valer a pena pagar para tê-los.

A grande vantagem é que hoje já existem bancos que oferecem a isenção dessa tarifa, como a Cora, por exemplo, uma conta PJ que não cobra anuidade do cartão nem mensalidade da conta.

Isso torna-se muito mais vantajoso, afinal, a economia gerada na isenção dessas taxas podem refletir diretamente na sua lucratividade.

Eficiência no controle de gastos

Como já dito anteriormente, administrar os gatos e ter um bom controle financeiro é essencial na administração de uma empresa.

Então, considere buscar um parceiro onde o registro eletrônico das transações feitas pelo cartão esteja claro de rápido entendimento. O ideal, ainda, é que ofereça um aplicativo organizado e acesso descomplicado aos lançamentos de compras.

Menores taxas de juros

Normalmente, os juros cobrados pelo atraso no pagamento da fatura são bem altos. Sendo assim, considere pesquisar muito sobre quais as instituições financeiras que oferecem as menores taxas.

Aqui, vale considerar também tudo que é cobrado para caso você precise recorrer ao crédito rotativo. Apesar de essa não ser uma boa ideia, nunca se sabe quando você irá precisar.

Bom atendimento

Ter com quem contar na hora de um aperto é importante também. Sendo assim, o bom atendimento precisa ser essencial para você adquirir uma conta em banco ou instituições financeiras.

Busque entender se há uma central de atendimento rápida e empática para esclarecer dúvidas e prestar suporte quando necessário.

Benefícios oferecidos pelo cartão de crédito PJ

É muito importante estar atento se há algum clube de benefícios que os cartões de crédito oferecem como:

Desconto para antecipação de parcelas;

Cartão virtual para compras;

Possibilidade de ter cashback, pontuação ou milhas.

Esses benefícios podem resultar também em mais economia e impacto positivo na sua lucratividade. Mas muita atenção para não se deixar enganar, afinal, essas vantagens podem gerar custos extras.

Benefícios de um cartão de crédito pessoa jurídica

Agora que você já sabe o que considerar na hora de escolher um cartão de crédito para sua empresa, é importante saber também quais os benefícios ele pode trazer ao seu negócios.