Quando é o Dia do Consumidor 2022? Descubra e prepare-se!

Confira a seguir as melhores informações sobre o dia do consumidor 2022 e fique por dentro das novidades!

Se você está procurando informações sobre quando é o dia do consumidor 2022, está no lugar certo!

Esse evento acontece todos anos nas principais lojas do país e conta com diversas promoções e ofertas para você aproveitar e fazer suas compras com descontos. Principalmente agora que o consumidor está adaptado à pandemia, a busca por descontos e o atendimento em diversos canais são fundamentais para o sucesso da data.

Hoje trouxemos algumas informações importantes para que você saiba quando é o dia do consumidor, por onde comprar e quais lojas participam. Confira a seguir:

Quando é o Dia do Consumidor?

Uma das principais datas para comemorar e ainda aproveitar as promoções do ano é o Dia do Consumidor. São várias promoções preparadas durante uma semana inteira pelas principais lojas do país, onde os descontos podem chegar a até 70%.

Nos últimos anos, o Dia do Consumidor foi associado a promoções e descontos, mas, vale lembrar, que a ideia inicial é trazer conscientização sobre os direitos do consumidor.

A data de comemoração é sempre do dia 15, mas, por estratégias de vendas, as datas das promoções acontecem entre os dias 14 e o dia 20 de março de 2022.

Mesmo que seja uma data nova, ela já pode ser encontrada no calendário com uma das melhores datas para comprar, junto com o natal, dia das mães e dia dos pais.

Essa data foi criada para preencher os meses entre as compras que acontecem no final de ano e as compras de dia das mães. Isso porque o mês de março sempre foi considerado como um dos mais baixos em relação a vendas no ano.

Essa data foi escolhida porque no dia 15 de março, o presidente John Kennedy assinou um decreto que falava a respeito dos direitos do consumidor e os reconhecia. Isso aconteceu em 15 de março de 1962.

Apenas no ano de 1985, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a data como mundial.

Como funciona a semana do consumidor?

Como dissemos, como estratégia de vendas, o dia do consumidor é comemorado em uma semana inteira. É uma oportunidade excelente para você que deseja fazer as compras para o dia das mães com antecedência, por exemplo.

São diversas lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que participam dessas promoções e colocam descontos nos itens de seus estoques. Para aproveitar ainda mais, você pode pesquisar por Cupons do Dia do Consumidor e usar nas suas compras.

Esses cupons ficam disponíveis em alguns sites parceiros, e podem ser usados nas compras virtuais de diversas lojas do país. É necessário ficar atento quanto às condições de uso dos cupons para validar o seu desconto no final da sua compra.

Uma semana antes da semana do consumidor, as buscas por produtos e itens como celulares, televisão, itens de perfumaria, acessórios, alimentos, itens eletrônicos e eletrodomésticos aumentam muito.

Mas, assim como acontece em outras datas promocionais, é necessário que o consumidor fique atento para não exagerar na hora de comprar.

O ideal é sempre pesquisar os preços com antecedência, fazer uma lista com os itens que você mais precisa no momento e aproveitar as melhores ofertas oferecidas pelo Dia do Consumidor.

Quando o Dia do Consumidor chegou ao Brasil?

Essa data começou a ser comemorada no Brasil apenas no ano de 2014. A primeira loja que fez a edição das promoções foi o site Buscapé, onde você consegue pesquisar e comparar os preços em diversas lojas diferentes.

Depois de observar que o faturamento foi grande, outras empresas começaram a adotar a semana de promoções do Dia do Consumidor. Atualmente, essa é a segunda maior data de compras, perdendo apenas para a Black Friday.

Desde a primeira edição da semana do Consumidor no Brasil, diversas lojas físicas e virtuais participaram, oferecendo diversos descontos e promoções imperdíveis em itens das mais variadas categorias possíveis.

Muitas lojas fazem promoções independentes durante esse evento, e hoje, no Brasil, podemos contar com mais de mil lojas que participam e comemoram o Dia do Consumidor oferecendo descontos para que os clientes possam aproveitar e economizar na hora de comprar.

Essas foram algumas das principais informações sobre quando é o dia do consumidor, como aproveitar os descontos e quais lojas participam das promoções. Se você quer aproveitar os descontos, faça uma lista e pesquise os melhores preços!