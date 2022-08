Quanto tempo a comida aguenta em uma bolsa térmica?

É comum optarmos por carregar marmitas quando estamos naquela fase de economizar, ou até, mesmo quando queremos manter uma alimentação saudável. Essa é uma boa alternativa, afinal, comer na rua nem sempre é saudável e o gasto é ainda maior.

Para garantir que a comida fique fresquinha até a hora da refeição, uma boa ideia é utilizar a bolsa térmica para marmita, então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse item que é indispensável no dia a dia de muitas pessoas.

Bolsa térmica: conserve o seu alimento de maneira prática e segura

Útil e prática, a bolsa térmica para marmita tornou-se uma parceira do consumidor, afinal, ela é uma ótima acompanhante que está presente em momentos de lazer e trabalho. Inclusive, por ser um produto leve e versátil, consegue unir praticidade, bem-estar e faz toda diferença na vida das pessoas.

Sobre a sua aparência, podemos considerá-las um acessório fashion e que combina com vários estilos. Além disso, a principal função da bolsa térmica é armazenar alimentos, bebidas e outros itens alimentícios.

Conhecendo a bolsa térmica

A bolsa térmica é um produto compacto com a função de preservar a temperatura de alimentos e bebidas. Dessa forma, ajuda a conservá-los com segurança, deixando-os livres de bactérias. Além disso, ela mantém os produtos sob uma temperatura adequada, permitindo que eles não estraguem.

Outra vantagem é que ela é uma opção que pode ser encontrada em diversos tamanhos e materiais, o que acaba facilitando o transporte de alimentos e bebidas de um local para o outro, mantendo a integridade dos alimentos.

Cada vez mais, as pessoas estão preocupadas em deixar de lado os itens industrializados e começar a cozinhar os próprios alimentos. Assim, é natural aproveitar e levar essa mesma alimentação para o trabalho, por exemplo.

Desse modo, podemos contar a praticidade da bolsa térmica e realizar o transporte da nossa comida sem medo. Além disso, é possível transportar alimentos congelados sem que eles estraguem.

Tempo de conservação

O tempo de conservação da temperatura dos alimentos e das bebidas também é outro critério avaliado positivamente quando falamos em bolsa térmica, afinal, o tempo de preservação varia de duas a oito horas.

No entanto, se quisermos aumentar um pouco mais o tempo de conservação, basta utilizarmos gelo ou, até mesmo, uma bolsa de gel térmico.

É importante ressaltar que o tempo de conservação é estimado conforme as especificações do fabricante. Além disso, se os consumidores abrirem e fecharem a bolsa térmica com muita frequência, consequentemente, a temperatura vai se esvairá mais rápido.

Dicas de preservação da bolsa térmica

Para aumentar a vida útil do produto e torná-lo ainda mais eficiente, devemos atentar-nos a algumas recomendações.

A primeira delas é que, antes de colocar os alimentos dentro da bolsa, é importante envolvê-los em sacos plásticos ou papel filme. Com essa ação, é possível mantermos a parte interna limpa e higienizada, evitando a proliferação de germes e bactérias.

No entanto, há alimentos que não podem ser protegidos em um saco plástico, como as sopas, por exemplo. Neste caso, é recomendável que usemos um pote de vidro ou, até mesmo, de plástico e fechá-lo corretamente. Feito isso, se quisermos, podemos envolver a vasilha com o plástico.

Outra dica é a de que não devemos misturar alimentos quentes e frios na mesma bolsa térmica, uma vez que, eles possuem tempos diferentes de armazenamento e misturá-los, portanto, haverá prejuízo no tempo de conservação.

Também devemos respeitar o limite de peso da bolsa térmica e evitar ultrapassá-lo, pois se sobrecarregarmos a bolsa, correremos o risco de deformar ou estourar as costuras, as alças ou, até mesmo, o zíper.

Higiene adequada da bolsa térmica

Além de todos os cuidados mencionados anteriormente, a bolsa térmica também precisa de uma atenção especial quando o assunto é limpeza e higiene. Afinal, se a mantermos sempre limpa, consequentemente, estamos evitando a proliferação de germes e de odores.

Para higienizá-la, o indicado é usarmos um pano com álcool. É bom evitar a utilização de sabão, mas se caso for necessário, prefira os neutros e, após a aplicação, enxágue bem para garantir a remoção de todo o produto.

A bolsa térmica também deve ser seca na sombra e não ficar, totalmente, exposta ao sol. É importante, também, deixá-la secar totalmente para que ela não acumule umidade.

Antes de armazenar os itens dentro da bolsa, é importante que as latas, garrafas e plásticos sejam lavados. Além disso, após o uso, devemos guardá-la sempre em um local seco, arejado e protegido da luz e do calor.

Outro cuidado de extrema importância é que nunca devemos colocar a bolsa térmica na máquina de lavar roupa, isso porque, essa ação poderá implicar na perda do poder térmico dela. A mesma regra vale para não deixarmos este item de molho água.

Certamente, com todas essas dicas e recomendações, aumentaremos a vida útil da nossa bolsa térmica e, assim, vamos poder usufruir de toda a praticidade e versatilidade que ela é pode nos proporcionar.