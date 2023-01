Quanto vale um amigo

Por Devair G. Oliveira

Existem dezenas de frases elaboradas falando sobre amizade, isso, sem contar as letras de músicas famosas: Milton Nascimento “Canção da América”- Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração, assim diz a canção, outra que toca profundamente o coração dos amigos: Roberto Carlos – Amigo Você meu amigo de fé, meu irmão camarada – Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas – Cabeça de homem mas o coração de menino – Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada…

Quanto vale um verdadeiro amigo? Todos diriam: Amizade não tem preço, dia 26-01-2023 recebi aqui em nossa casa meu amigo Aylton Eduardo Cerqueira e seu filho Rosiel, residente no Rio de Janeiro, cidade de onde me mudei em janeiro de 1980 para Ribeirão Pires SP, 4 anos depois reencontramos em uma visita que fiz em sua residência, em Realengo, congregávamos na 1ª Igreja Batista Jardim Betânia, durante vários anos estávamos juntos nos encontrávamos na quarta e domingo nos trabalhos da igreja, mas a amizade de nossas famílias iam muito além de dois dias por semana, já que eu morava quase ao lado de um outro amigo nosso Jadir Vieira de Souza, in memoriam, lá juntamente com Aylton, Gilberto Nobrega, Sebastião e Moacir, dentre outros.

Um ponto interessante é que nesta época não tínhamos telefone, e a televisão era desligada e aí as conversas fluíam com muita intensidade e por isso que as amizades duram até hoje, a comunicação era via cartas, ou raramente via telefones das empresas. A você jovem que está lendo esta matéria eu lhe pergunto: daqui a 50 anos você sairia do seu estado para visitar seu amigo, já que as conversar hoje rola mais através do celular, mesmo estando juntos.

Aylton, sobre amizade deixou-me uma palavra: Provérbios 17:17: Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. “Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão” (Prov. 18:24). Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão, melhor é o vizinho próximo, do que o irmão distante.” (Prov. 27:10). Poderíamos dizer que um amigo é presente de Deus, um verdadeiro amigo não tem preço em nossas vidas, amigo verdadeiro você pode contar em todos os momentos, até para carregar concreto para encher uma laje, pode contar a qualquer hora do dia ou da noite, amigo é aquele que não se importa se você está certo ou errado, porque ele vai te ajudar na hora que você mais precisar; e não importa se ele está longe ou perto, porque se for realmente seu amigo, ele vai te ajudar, porque para verdadeiros amigos não existe distância. Por isso não abandone seu amigo, nem o amigo de seus pais.