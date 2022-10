Realizado sorteio para cadastro reserva do programa Casa Verde e Amarela

Nesta segunda-feira (3), foi realizado o sorteio para cadastro reserva do programa do Governo Federal, Casa Verde e Amarela. A prefeita Imaculada e a secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus, juntamente com servidores da pasta, participaram do encontro, que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad.

Pouco mais de 60 famílias se inscreveram para cadastro de reserva do programa. Após o sorteio, as famílias escolhidas terão os documentos avaliados para possível aprovação pela Caixa Econômica Federal. “Vale destacar que o cadastro reserva não garante o apartamento para todos. Os primeiros colocados serão avaliados na frente de acordo com a documentação”, explicou Eleni.

A prefeita Imaculada também esteve presente ao sorteio e falou sobre a expectativa de entregar os apartamentos que estão prontos. “Estamos trabalhando para que outros entraves sejam resolvidos e possamos efetivamente entregar os apartamentos às famílias brasileiras. Estamos ansiosos para tirar algumas pessoas do aluguel”, finalizou Imaculada.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu