Rede para Enfrentamento da Obesidade e Doenças Crônicas é apresentada aos municípios da SRS Manhuaçu

Gestores municipais de saúde dos 34 municípios que fazem parte da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu, tiveram a oportunidade de conhecer, na última terça-feira, 7 de fevereiro, o projeto Rede para Enfrentamento da Obesidade e Doenças Crônicas em Minas Gerais (RENOB-MG).

Aprovado em 2018 pelo Ministério da Saúde (MS) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o RENOB-MG visa a construção da rede de atenção no SUS (Sistema Único de Saúde) para controle da obesidade, da hipertensão e da diabetes em Minas Gerais, por meio da qualificação profissional e construção de uma linha de cuidados conforme a realidade de cada município.

“O projeto RENOB – MG, desenvolve ações de formação para gestores e lideranças para o aprimoramento das secretarias municipais de Saúde e das equipes multiprofissionais, a partir de metodologias ativas, na construção de uma linha de cuidado integral para prevenção, tratamento e controle da obesidade, da hipertensão e da diabetes”, explicou Samilla Nunes, coordenadora de eixo de formação da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Ao todo são oferecidos 10 cursos com 30 horas de duração, focados em necessidades profissionais nos eixos: Pesquisa; Comunicação; Formação/Gestão e Formação/Profissionais.

Todos os cursos são gratuitos e na modalidade à distância. O projeto já contemplou mais de 80 municípios mineiros.

“Tivemos contato com o projeto RENOB – MG em outras agendas da SRS Manhuaçu e resolvemos convidar as representantes do projeto para que pudessem apresentar essa oportunidade de aperfeiçoamento aos gestores de saúde do nosso território”, destacou Juliano Estanislau Lacerda, superintendente regional de Saúde de Manhuaçu.

A UFV será a Instituição executora do projeto, vinculada ao Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) da UFV.

Além da UFV, o projeto conta com a colaboração das universidades Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) e Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Mais informações

https://www.renobmg.ufv.br/

e-mail: renob@ufv.br