Representantes de entidades sociais assinam renovação de convênio com Prefeitura

Representantes de dez entidades filantrópicas de Manhuaçu assinaram renovação de convênio e subvenções com a Prefeitura para repasse de recursos públicos. O ato aconteceu no salão de eventos, no Paço Municipal, na tarde desta sexta-feira (11).

A prefeita Imaculada esteve presente, juntamente com o secretariado, vereadores e convidados, e acompanhou os trabalhos. Ao todo foram assinados dez convênios: Asilo São Vicente de Paulo, APAE, Associação de Promoção ao Idoso (Apri), Centro de Apoio à Familia (CAF), Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Providência, Darei, Fumaph, Núcleo do Câncer, Pequeninos do Reino e Projeto Integrar (Pro-In).

“Tudo o que está ao nosso alcance estamos fazendo. É nosso dever, enquanto prefeita desta cidade, zelar pelas entidades filantrópicas da melhor maneira possível. Tenho orgulho de ter lutado ao lado de muitos de vocês que estão aqui hoje assinando esses convênios. Estamos de portas abertas para ajudar”, comentou a prefeita Imaculada.

COLHENDO FRUTOS

Momento importante da solenidade desta sexta foi o depoimento da jovem Ana Paula, que foi assistida pelo Abrigo Institucional de Manhuaçu, antigo Projeto “Casa Lar”. Emocionada, ela agradeceu ao carinho e ao recurso público que possibilitou a ela, hoje, ser estudante de Direito e estagiária da Defensoria Pública Municipal.

“Foi graças, primeiramente, a Deus e ao empenho de vocês que muitas crianças e adolescentes, hoje, podem ter um futuro melhor. Eu sou exemplo disso. Recebi amor, carinho e disciplina necessários para poder me tornar o que sou hoje. Cada uma dessas entidades filantrópicas tem papel fundamental na nossa sociedade e deve ser preservada com a união e esforço de todos”, disse Ana Paula.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu