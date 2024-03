Resultados e projetos do Sicoob Credicaf serão apresentados durante pré-assembleia*

Na próxima terça (19/03), às 7h, o Sicoob Credicaf realizará sua pré-assembleia de 2024. O evento é uma prática de governança da cooperativa, cujo objetivo é compartilhar seus resultados e projetos com cooperados, parceiros e sociedade.

O evento será aberto a todos, com transmissão simultânea pela Rádio Mania FM 95,5 e pelo canal da cooperativa no YouTube: sicoobcredicaf. Tanto os dados evolutivos quanto os projetos serão apresentados pelo presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicaf, João Noronha, que também responderá perguntas de cooperados, de parceiros e da sociedade.

*Sobre o Sicoob Credicaf*

Com sede em Lajinha/MG e atuação na Região das Matas de Minas e Rio de Janeiro, atualmente a cooperativa conta com 17 Pontos de Atendimento, Centro Administrativo e Agência Digital, somando 266 funcionários e 31.323 cooperados.