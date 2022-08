Reunião apresenta projetos de mudanças no trânsito de Manhuaçu

Secretaria de Planejamento expôs planos de alteração no trânsito e de reforma da sinalização; encontro ocorreu na câmara dos vereadores

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (22/08) no auditório da câmara dos vereadores, o Conselho Municipal de Trânsito de Manhuaçu (CMTM) debateu projetos de mudanças e melhorias no trânsito urbano do município. A Secretaria Municipal de Planejamento apresentou a situação e os projetos de reforma em andamento na cidade.

O secretário de Planejamento, Carlos Augusto Bonifácio Pires, informou que a expectativa é de que em dois meses toda a pintura da sinalização horizontal (a do solo das ruas) de Manhuaçu, que já está em curso, esteja finalizada. Após a conclusão desta etapa, será iniciada a revitalização da sinalização vertical (aquela composta por placas).

O gerente técnico operacional do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Manhuaçu (DMTMU), Pedro Otávio Pereira, apresentou fotos dos trechos em que foram realizadas pinturas de sinalização horizontal até o momento. Ele adiantou que em cinco dias a empresa contratada para o serviço já concluiu a pintura de 3.500 metros quadrados de ruas do município.

Pereira apresentou também os projetos de alterações no trânsito e de colocação de semáforos. Uma das mudanças previstas é a transformação do prolongamento da Avenida Trancredo Neves, entre o Terminal Rodoviário e a Praça Adolfo Assad, em um calçadão. A região da baixada terá inversão de sentido de vias com o objetivo de solucionar um dos principais gargalos do trânsito no município, que é o congestionamento no entorno da rodoviária.

Redutores

O vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Comsep) de Manhuaçu, o radialista SJ de Moraes, usou a palavra aberta para manifestar sua preocupação com o excesso de redutores de velocidade no município. “Eu penso que temos redutores em excesso e que temos que pensar na redução”, disse. SJ destacou também a necessidade de se realizar uma campanha envolvendo todas as mídias do município para orientar a população sobre as alterações.

Participaram da reunião os vereadores Administrador Rodrigo (DC), Jânio do Catinga (Pode), Rose Mary (PDT), Juninho Enfermeiro (PSC) e Eleonora Maira (PSB), o tenente coronel Luciano Correia dos Reis, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o capitão Túlio Santos Gomes, comandante da 72ª Companhia da PM, o tenente Flávio Mota, comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Eustáquio Leite, e representantes do Comsep, da Polícia Civil e da entidade representativa dos portadores de deficiência.