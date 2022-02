Ruas de Manhuaçu ficam alagadas com as fortes chuvas

Por Devair G. Oliveira

As fortes chuvas que caíram em todo o estado de MG desde o dia 3, e nesta terça (7), quarta (8) e quinta (9) às ruas e avenidas de Manhuaçu ficaram alagadas, no bairro Ponte da Aldeia uma via foi totalmente interditada após a queda de um barranco.

De acordo com a prefeita da cidade, Maria Imaculada Dutra Dornelas (PSB), as ruas ficaram inundadas após os bueiros não comportarem o grande volume de água. Ainda conforme a prefeita, mesmo com o grande estrago material nenhuma pessoa ficou ferida.

As redes sociais logo mostraram vários vídeos que registraram o momento em que o volume de água das chuvas começou a invadir os estabelecimentos.

Desde a última sexta-feira, muitos barrancos pela cidade desmoronaram em decorrência da quantidade de água. Algumas estradas foram obstruídas e o trânsito teve que ser desviado, de acordo com a Defesa Civil.