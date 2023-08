Rubineia submersa pelas águas do rio Paraná

Por Devair G. Oliveira

Todo mundo ama a cidade de nascimento, principalmente se for uma comunidade pequena onde todos se conhecem, é comum vermos pessoas visitando suas comunidades, lembrando dos amigos e da infância, é comum vermos encontros de famílias com objetivo de visitar a terra natal, rever os amigos e familiares.

Há no Brasil algumas cidades fantasmas, que foram abandonadas, outras desapareceram para dar lugar as barragens das hidrelétricas. Imagino o quanto sentem as pessoas que viram suas cidades desaparecerem do mapa. Veja esta história da cidade de Rubineia que foi submersa pelas águas do rio Paraná.

Rubineia possui uma história rica e muito bonita, já foi citada em livros de Euclides da Cunha (Estrada do Taboado, Ponte Rodoferroviária) e Inspiradora Rubineia – da fotógrafa Luiza Quadros – maio de 2014, inspirou música e poesia “Os Submersos” – Carlos Drummond de Andrade, virou filme “O Profeta das águas” – excepcional documentário dirigido pelo cineasta Leopoldo Nunes, e novela “Fogo sobre Terra” – Rede Globo/1974, ambos os roteiros baseados na vida do vaqueiro Aparecido Galdino Jacintho, líder religioso que lutava contra a construção da barragem, considerado um herói na defesa do rio Paraná. Rubineia nasceu no início da década de 1950 por iniciativa de Rubens de Oliveira Camargo, que resolveu transformar suas terras em um grande loteamento, onde criaria sua própria cidade. O nome do lugar, aliás, surgiu da junção do seu nome – Rubens, com o de sua esposa – Neia: Rubineia. Em 1973 Rubineia desapareceu sob as águas que formam o grande lago do Rio Paraná que abastece a Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira… Renasceu depois, uma nova cidade, interessante que o nome do lugar, aliás, surgiu da junção do seu nome – Rubens, com o de sua esposa – Neia: Rubineia, nova e bela que encanta a todos que a visitam, tanto pelos seus atrativos como pela cultura e história. A cidade possui os mais variados e belos atrativos, juntando-se as maravilhas do Rio Paraná, com grande diversidade da fauna e flora, praias artificiais de água doce e cristalina, passeios de barco, ilhas de incomparável beleza natural, além da combinação perfeita de tranquilidade e bem-estar que só as cidades do interior possuem.

E tudo isso acompanhado de muito sol e calor quase durante todo o ano, o que propicia a prática de esportes náuticos e da pesca esportiva amplamente praticada pelos amantes da modalidade que contam com os guias e piloteiros mais experientes da região.

Em 1973 Rubineia desapareceu sob as águas que formam o grande lago do Rio Paraná que abastece a Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira… Renascendo depois, uma cidade nova e bela que encanta a todos que a visitam, tanto pelos seus atrativos como pela cultura e história. Bem próximo de Rubineia está um dos melhores pontos turísticos do estado de São Paulo o complexo Grandes Lagos Resorts e Parque Aquático.

Com informação de Turismo Rubineia.