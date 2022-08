Saiba elaborar o seu próprio cronograma capilar

Se você está cansado do seu cabelo parecer seco e sem brilho, e sente que nunca tem tempo para cuidar dele, talvez seja hora de criar um cronograma capilar, pois este tipo de cronograma é uma ótima maneira de garantir que você esteja cuidando do seu cabelo adequadamente.

Ao criá-lo você garante que seu cabelo receba a atenção de que precisa. Além disso, um cronograma pode te ajudar a economizar muito tempo na hora de cuidar do cabelo, principalmente se você investir em um kit cronograma capilar.

Se você não sabe como criar um cronograma capilar, não se preocupe. Neste artigo, vamos te orientar e te dar dicas incríveis de como montar o seu próprio cronograma capilar.

Decida que tipo de cronograma capilar você precisa

Seu cronograma capilar deve ser baseado na sua rotina diária, seu tipo de cabelo e em quais resultados você deseja. Considere todos esses três fatores ao decidir qual tipo de cronograma você precisa:

Considere sua rotina diária:

Pense com que frequência você lava o seu cabelo e se você tem tempo para uma rotina detalhada de cuidados com o cabelo ou se prefere algo rápido e fácil. Sua rotina diária desempenhará um grande papel na decisão de que tipo de cronograma capilar você precisa.

Considere o seu tipo de cabelo:

É preciso levar em consideração se você tem cabelos lisos, ondulados ou cacheados e quais são os produtos que funcionam bem para o seu tipo de cabelo. Isso porque, conhecer seu tipo de cabelo ajudará você a escolher um cronograma capilar que funcione bem para você.

Considere os resultados desejados:

Considere se o seu objetivo é ter um cabelo saudável e brilhante ou se você quer apenas minimizar o frizz ou adicionar volume ao seu cabelo. Seja qual for o resultado desejado, certifique-se de que seu cronograma capilar reflita esse objetivo.

Adeque o cronograma ao seu estilo de vida

Há algumas coisas a considerar ao escolher um cronograma capilar que se adapte ao seu estilo de vida. Primeiro, pense na sua rotina diária. Pense se você tem tempo para uma longa rotina de cuidados com os cabelos todos os dias, ou se algo mais simples que possa ser feito em menos tempo é o melhor para sua você.

Em segundo lugar, pense no seu tipo de cabelo. Se você tem cabelos secos ou danificados, pode ser necessário lavar e utilizar o condicionador com mais frequência do que alguém com cabelos saudáveis e sem oleosidade.

Terceiro, pense nos resultados desejados, ou seja, pense se você quer ter um cabelo saudável e brilhante, ou se você está apenas tentando deixar seu cabelo crescer. Depois de considerar todos esses fatores, você pode escolher um cronograma capilar que se adapte ao seu estilo de vida.

Preze pela praticidade

Quando você está criando seu cronograma capilar, é importante criar um que seja fácil de seguir. Inclusive, há algumas coisas que você pode fazer para garantir que seu cronograma seja bem prático.

Primeiro, considere sua rotina diária e como isso pode afetar sua rotina de cuidados com os cabelos. Se você tem um estilo de vida agitado, pode escolher um horário mais flexível e que permita ajustar sua rotina de cuidados com o cabelo conforme necessário.

Em segundo lugar, considere seu tipo de cabelo ao escolher um cronograma. Se você tem cabelos secos ou danificados, talvez seja necessário ser mais consistente com sua rotina de cuidados com os cabelos para ver os resultados.

Defina lembretes

Uma das melhores maneiras de garantir que você cumpra seu cronograma capilar é definir lembretes para si mesmo. Pode ser um alarme diário no seu telefone, um lembrete de calendário semanal ou até mesmo um bilhete no seu espelho.

O que quer que funcione para você, certifique-se de ter algum tipo de lembrete para não se esquecer de cumprir seu cronograma. Seguir essa dica é muito importante para garantir que o seu cronograma dará certo e trará os resultados que você deseja.

Mantenha-se motivado

Por último, mas não menos importante, pode ser difícil manter um cronograma capilar, principalmente se você não vê resultados imediatamente. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a se manter motivado:

Estabeleça metas realistas: se você está tentando alcançar um determinado estilo de cabelo, certifique-se de que seu objetivo seja alcançável;

Tire fotos do progresso: esta é uma ótima maneira de acompanhar seu progresso e ver até onde você chegou, além de servir para te deixar ainda mais motivado;

Compartilhe sua jornada com os outros: existem muitas comunidades online dedicadas ao cuidado do cabelo. Ao compartilhar sua história, você encontrará apoio e motivação de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa;

Recompense-se: depois de cumprir sua agenda por um certo período de tempo, dê a si mesmo uma pequena recompensa. Isso pode ser algo como um novo produto de cabelo, uma manicure ou um dia de folga da sua agenda.

Enfim, o mais importante é manter a sua agenda e não sair fora das suas metas e objetivos. Defina lembretes e mantenha-se motivado para ajudá-lo a se manter sempre firme no seu cronograma capilar.