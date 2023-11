Neste sábado, 11, de posse de mandado de prisão em desfavor de um indivíduo envolvido em crime de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2010, no município de São José do Mantimento, os militares deslocaram até ao córrego São Domingos para tentar localizar o indivíduo.

No local foi feito contato com o morador da residência, de 37 anos, sendo informado da situação.

Diante dos fatos ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.