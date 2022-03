Santo Amaro de Minas recebe Dia de Campo da Prefeitura e EMATER-MG

A comunidade do distrito de Santo Amaro de Minas recebeu, na última sexta-feira (11), a segunda etapa do Dia de Campo. O evento é realizado na sede do Centro de Apoio a Agricultura Familiar (CEAFA), em parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu e a EMATER-MG, que contam ainda com entidades que cuidam do homem do campo.

O secretário de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente, Sandro Tavares, esteve presente e prestigiou o evento. Participaram ainda do Dia de Campo em Santo Amaro de Minas o gerente regional da EMATER-MG, Romulo Matosinhos; presidente do SICOOB Credilivre, Sebastião de Lourdes Lopes; vereadora Eleonora, patrocinadores e apoiadores, além de dezenas de produtores rurais da comunidade.

“A comunidade de Santo Amaro de Minas nos recebeu de braços abertos e isso é muito importante para que continuemos esse trabalho. O homem do campo demanda cuidados e, no nosso governo, estamos voltando os olhos para suas necessidades. Os Dias de Campo são exemplo de parceria e capacitação para nossos produtores e trabalhadores rurais”, comentou Sandro.

Durante o evento, o palestrante Nixon Jaime, que é gerente da CEAFA Minas, abordou o tema “comercialização da produção. Em seguida, foi a vez de Ronald Baião, extensionista da EMATER-MG, falar sobre “colheita e qualidade do café”. Encerrando o ciclo de palestras, o extensionista da EMATER-MG, Thiago Braga, falou sobre “diversificação da produção”.

A Prefeitura de Manhuaçu disponibilizou serviços da Secretaria de Saúde e do CRAS Itinerante.

Os próximos Dias de Campo serão realizados em Monte Alverne (18/03), Palmeirinha (25/03), São Domingos (01/04), Manhuaçuzinho (20/04), Gavião (29/04), Soledade (06/05) e Raiz (16/09).

SECOM Prefeitura de Manhuaçu