São de Palmeirinha e dos Diniz os melhores cafés de Manhuaçu em 2023

O evento, que é realizado pela Prefeitura de Manhuaçu em parceria com a Emater, ocorreu no Salão de Eventos do Clube Uba, reunindo um grande número de pessoas, que foram prestigiar os nossos agricultores e conferir quem iria levar os prêmios da noite, que juntos somaram a quantia de R$ 41 mil.

A força da agricultura familiar ficou evidente na noite desta quinta-feira (23), com a realização da 10ª edição do Concurso Municipal de Qualidade do Café de Manhuaçu.

Nesta edição, os melhores cafés tipo natural e tipo cereja descascado são de Palmeirinha e do Córrego dos Diniz, respectivamente. Vale lembrar que os vencedores representarão Manhuaçu nos Concursos Regional e Estadual. “Mais uma vez realizamos esse concurso, que a cada ano incentiva ainda mais os produtores a investirem na qualidade do seu café. Manhuaçu tem tido resultados importantes em várias competições, a nível estadual e nacional, mostrando a força e a qualidade do nosso café”, destacou Sandro Tavares, Secretário de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente.

Ainda estiveram presentes, a Secretária de Governo Cíntia Perígolo, o Gerente Regional da Emater Rômulo Matozinhos, representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu.

Premiação

O primeiro e o segundo lugar da categoria natural foram para a comunidade de Palmeirinha, onde a grande vencedora foi a Senhora Maria das Graças Oliveira, com pontuação de 88.8 e em seguida a produtora Maria Geralda Diniz com 88.1. Na terceira colocação veio o produtor Josias do Carmo Diniz, com 88 pontos, já em quarto ficou a produtora Craudineia Raposo da Silva Diniz, com 87 pontos, ambos do Córrego do Diniz. E fechando a categoria, o produtor José Rocha, do Córrego da Soledade, com pontuação de 86.3, ficou em quinto lugar.

Na categoria cereja descascado Palmeirinha e Diniz também foram destaques, tendo como vencedor Fabiano Henrique Diniz, com o seu café pontuando em 90.7, na segunda colocação o produtor Ercilei José de Oliveira, com 90 pontos e em terceiro Pedro Junior de Oliveira, com 89.7.

A produtora Josiane Carla Diniz, do Córrego dos Diniz, levou dois prêmios para casa, como a produtora com maior pontuação na classificação geral e o quarto lugar da categoria cereja descascado, atingindo 89.7 pontos. O produtor da Vila de Fátima, Jorge Angelo Pires, com 84 pontos, ficou em quinto lugar.

Durante o evento também, foi premiada a maior caravana, sendo a comunidade de Manhuaçuzinho que conquistou o valor de mil reais. A comunidade de Palmeirinha também foi agraciada com uma premiação, em reconhecimento aos esforços pela realização do Concurso de Qualidade do café local, além de sorteio de brindes aos participantes. Ao final foi servido um delicioso jantar.

A edição 2023 do concurso teve o patrocínio da Cooxupé, Sicoob Credilivre e Diamante Origens, e contou com o apoio da Eurochen, Tangará, NetZero, Central do Adubo, Fertilizantes Heringer, Agrofértil Santiago, Central Campo, Loba e Hermon.

Galeria de fotos: clique aqui

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu