SÃO JOÃO DO MANHUAÇU REALIZA PRIMEIRO ENCONTRO PAPO DE MÃE

A Secretaria de Assistência Social de São João do Manhuaçu realizou o lançamento do projeto Papo de Mãe. O encontro mensal com as gestantes acompanhadas pelo Programa Criança Feliz foi lançado dentro do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

A iniciativa começou com uma palestra, na sexta-feira, 09/09, com a nutricionista Michele Aparecida Alves, com o tema Aleitamento Materno e Introdução Alimentar.

Segundo a supervisora do Programa no município, Catiane Mônica, o programa Criança Feliz atende crianças de 0 a 3 anos, inseridas no Cadastro Único, crianças de 0 a 6 anos beneficiárias de BPC e gestantes.

O encontro Papo de Mãe acontecerá todos os meses e terá temas relacionados à gestação e aos primeiros anos de vida da criança.

O lançamento contou com a presença da Secretária de Assistência Social Renata Camilo, a equipe do CRAS e o Prefeito Sérgio Camilo.

As novas mamães e as gestantes também recebem o kit montado para ajudar nesses primeiros meses da criança.

As ações realizadas no Papo de Mãe têm como objetivo aproximar todas as gestantes dos projetos sociais e incentivar a participação delas dentro do debate ao esclarecer dúvidas sobre a transformação do corpo e os momentos antes e depois do parto e os cuidados com a saúde e o desenvolvimento da criança.