Secretaria de Governo realiza atendimento presencial aos prefeitos do CIS-Caparaó

LAJINHA (MG) – Assessores técnicos da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais (Segov) realizam atendimento a 15 prefeitos dos municípios da região integrantes do CIS-Caparaó (Consórcio Intermunicipal Multissetorial da Região do Entorno do Caparaó).

O objetivo é dar orientações às lideranças regionais quanto aos procedimentos relacionados a processos, demandas e dificuldades junto ao Governo do Estado. Respeitando todos os protocolos de segurança sanitária, os atendimentos individuais para os municípios estão acontecendo na sede da Câmara de Vereadores de Lajinha durante esta segunda e terça (13 e 14/09).

Os atendimentos começaram durante a manhã com a Assessora Especial do Governo – Michelle Margarida Santos Costa e os Assessores Governamentais Filipe Augusto Batista de Souza e Vinicius Goulart.

Segundo a equipe, desde 2020, em função da pandemia de Covid-19 que obrigou o trabalho remoto para a maioria dos órgãos do estado, as demandas dos municípios têm sido atendidas da melhor maneira possível acompanhando os mesmos critérios dos atendimentos presenciais. “Apesar disso, pela pluralidade de nossas regiões e também dos municípios, percebemos algumas atuações que limitaram o relacionamento com o Governo. O que nós estamos buscando com essa visita à região do CIS-Caparaó é diminuir só máximo esses limitadores trazendo em tempo hábil informações e orientações aos prefeitos quanto a procedimentos, contratos, convênios e oportunidades de parcerias”, explica.

Para o prefeito de São João do Manhuaçu e presidente do CIS-Caparaó, Sérgio Camilo, é uma oportunidade muito boa para os municípios se inteirarem do panorama atual do Governo do Estado e também para resolver mais rapidamente problemas que tenham junto ao governo. “Atualmente quase todos os procedimentos que temos junto ao Governo de Minas são feitos pela internet, principalmente via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, mas, tem situações que as administrações ainda enfrentam e é nessas questões que a presença e a orientação dos técnicos da SEGOV fazem a diferença”, comentou.

A Secretaria de Estado de Governo tem por finalidade assistir o Governador no desempenho de suas na coordenação e na articulação política intragovernamental e intergovernamental, nas relações federativas e com a sociedade civil, visando o funcionamento eficiente e a integração do poder executivo ao público em geral e cabendo a eia também a articulação com os demais órgãos e entidades estaduais.

O CIS-Caparáo é formado pelos seguintes municípios: Chalé, Conceição de Ipanema, Durandé, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Martins Soares, Mutum, Pocrane, Reduto, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento, Simonésia e Taparuba.