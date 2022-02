Secretaria de Saúde de Manhuaçu está em alerta por conta do aumento de casos de Covid-19

Desde o início do mês de janeiro tem se percebido um aumento no número de casos de Covid-19 em Manhuaçu. Dados da Vigilância Epidemiológica revelam que foram registrados 469 casos positivos da doença durante o último mês, gerando uma alta demanda de atendimentos na UAR.

A Secretária de Saúde Ana Lígia de Assis Garcia, destaca que já havia projeções feitas pela Secretaria de Estado de Saúde e que mesmo tendo preparado a equipe para isso, o sistema de saúde não suporta um fluxo tão grande de atendimentos. “Só ontem nós tivemos 303 atendimentos na Unidade de Apoio Respiratório. Apesar de nós termos aumentado o número de médicos da equipe, a rede não suporta esse número imenso de pessoas vindo procurar, então nós pedimos à população que tenha paciência”.

A Coordenadora da UAR e médica responsável, Márcia Giovane Rodrigues da Silva, fala que a equipe tem se empenhado para atender a população da melhor forma. “Temos dois médicos trabalhando 24 horas por dia na UAR. Há momentos em que nós temos três médicos trabalhando ao mesmo tempo. A gente tá tendo um número muito alto de pacientes positivos para Covid, isso tem nos deixado muito preocupados, ontem nós tivemos mais de 300 atendimentos no dia, isso é um fluxo muito grande o que tem sido difícil não só para quem está aguardando atendimento, mas também para a equipe toda que está trabalhando para poder atender a população da melhor forma possível”.

Devido a alta demanda por atendimentos foi necessário colocar tendas e cadeiras do lado de fora da unidade, como explica a Dra. Márcia Giovane. “Logo que começaram as chuvas e por conta desse volume maior de atendimentos, eu pedi que elas fossem colocadas na área externa. Porque dentro da unidade realmente é complicado, pois é uma área de risco por conta da Covid, então não podemos deixar muitas pessoas dentro da unidade. Nós temos vários leitos ocupados, temos que restringir a questão da entrada de pessoas e essas tendas elas estão do lado externo, justamente para poder tentar minimizar esse desconforto de ter que ficar aguardando”.

Testes

Sobre os testes para o diagnóstico de Covid-19, a Dra. Márcia Giovane explica que os critérios para a sua aplicação foram estabelecidos pelo Governo do Estado, mas ressalta que eles não são primordiais para o tratamento. “Recebemos uma nota técnica na semana passada do Estado, orientando com relação à disponibilidade desses testes a nível mundial, pois estamos tendo uma diminuição dos insumos para produção desses testes, por isso estamos seguindo alguns critérios. Pacientes com comorbidades, internados com casos graves e com risco conforme avaliação clínica, realizamos o teste rápido de antígeno, aquele que sai em 15 minutos. O outro teste que o RT PCR, a FUNED está tendo também dificuldade de processamento de todos esses testes e dentro dessa nota nós temos a realização desse teste, que vai para a investigação genômica para saber qual o tipo de vírus ou variante. Desse teste, fazemos apenas só um contingente de 10% dos casos positivos e 10% dos casos negativos, também por isso a nossa restrição. Alguns cidadãos podem chegar aqui e ter o seu teste negado, mas jamais será negado atendimento e a medicação. Nós tratamos os sintomas e não importa se está positivo ou negativo”.

Minas Consciente

Na última avaliação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas Gerais, classificou a macrorregião leste do sul na Onda Verde do plano, ou seja, sem restrições para comércio e eventos, desde que sigam os protocolos estabelecidos pelo plano. No entanto, a Secretária de Saúde alerta que é preciso colaboração da população. “O Minas Consciente nos coloca na Onda Verde, mas para que não tenhamos que tomar algumas atitudes, que o Estado não mude isso, nós precisamos da conscientização de cada um. A minha responsabilidade com isso, parte daquilo que eu quero para minha saúde e daqueles que estão com a gente, nós temos que ter esse sentimento de cidadania, depende de cada um fazer a sua parte. Nós não podemos chegar a um colapso do sistema de saúde. A covid não acabou, a responsabilidade é de cada um de nós”.

A Secretaria ainda destaca que se vacinar contra a Covid-19 e completar o esquema vacinal é primordial para evitar a gravidade da doença. “A vacinação é super importante. Nós temos pessoas aí que estão com medo de uma reação ou não tem procurado as unidades para vacinar, com isso temos percebido que as pessoas sem o esquema completo de vacinação, são as que têm tido mais complicações por conta da doença. Estamos voltando com as aulas e por isso é muito importante que os pais procurem as unidades de saúde para vacinar seus filhos e se vacinem. A equipe de saúde clama que vocês venham se vacinar! – Mas mesmo vacinados o uso de máscara, o distanciamento e evitar grandes aglomerações também é fundamental, precisamos nos unir num grande esforço para barrar essa doença”, finaliza.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu