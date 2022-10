Secretaria de Saúde de São João do Manhuaçu promove ações do Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de São João do Manhuaçu está promovendo a campanha Outubro Rosa buscando enfatizar a conscientização sobre a importância de fazer a prevenção do câncer de mama. As ações acontecerão durante todo o mês, com agendamento de mamografias e coleta de preventivos em todas as unidades de saúde e palestras realizadas pela equipe de enfermagem do município.

Nesta primeira semana, começaram os encontros nos programas de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vale Verde, Saúde para Todos, Mata da Siritinga e Novo Planalto e no Centro de Saúde Amado dos Santos.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Felipe Fonseca, a ação é de extrema importância. “Além das palestras sobre a prevenção e cuidados com câncer de mama, nossa equipe tem a oportunidade de sanar dúvidas, além de distribuir panfletos informativos, que ajudam na multiplicação da informação. Esse tipo de ação, indo de encontro aos moradores, é de suma importância na realização do trabalho educativo e preventivo”, destaca.

O objetivo destas ações é fortalecer o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar conceitos em relação à doença. A campanha enfatiza a importância da mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas; informa que para mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização de uma mamografia de rastreamento a cada dois anos.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João do Manhuaçu garante a oferta gratuita de exame de mamografia para as mulheres e também tem promovido mutirões para atendimento.