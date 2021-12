Senac contrata docentes para atuar em Manhuaçu, Tombos e Carangola

Inscrições podem ser realizadas até o dia 02 de janeiro

O Senac está com vagas de trabalho para docentes nas áreas de Gestão e Saúde para atuarem nas cidades de Manhuaçu, Tombos e Carangola. As inscrições devem ser feitas por meio do site (www.trabalheconosco.mg.senac.br), até o dia 02 de janeiro. Além disso, a instituição está cadastrando profissionais com deficiência para o banco de talentos.

A instituição oferece: vale-transporte; vale-refeição; plano de saúde Unimed; plano odontológico; previdência privada e convênio com Sesc.

Confira as vagas ofertadas:

Instrutor De Formação Profissional – Gestão- Comércio – Intermitente – Tombos

Instrutor De Formação Profissional – Cuidador De Idosos – Carangola

Sobre o Senac em Manhuaçu

​​​ O Senac está presente em Manhuaçu desde 1999, levando formação para a comunidade. Na unidade são ofertados cursos livres nas áreas de Beleza, Informática, Idiomas, Gestão, Comércio, Comunicação e Saúde. No ensino técnico há opções de Enfermagem e Estética e as seguintes especializações de MBA​: Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Financeira e Controladoria. Já no Programa Aprendizagem Comercial os cursos são focados em gestão: Serviços Administrativos e Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vagas para docentes no Senac em Manhuaçu

Período de inscrições: Até 02 de janeiro

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.trabalheconosco.mg.senac.br