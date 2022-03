Senac em Manhuaçu está com vaga aberta para docente no curso Técnico em Enfermagem

Inscrições devem ser feitas por meio do site da instituição até quarta-feira, 9/03

O Senac de Manhuaçu está com vaga aberta para docente no curso Técnico em Enfermagem. O profissional selecionado será responsável por ministrar aulas, trabalhando o conteúdo teórico e prático junto aos alunos. As inscrições devem ser feitas por meio do site (www.trabalheconosco.mg.senac.br), até quarta-feira, 9 de março.

Para se candidatar, é necessário ter graduação em Enfermagem com registro no Conselho profissional da região ativo e, preferencialmente, ter pós-graduação em áreas da saúde.

De acordo com a diretora do Senac em Manhuaçu, Joseane Pazeli, a oportunidade oferecida mostra que o Senac segue na contramão de muitas instituições brasileiras. “Temos visto que, infelizmente, muitos profissionais estão sendo demitidos de várias empresas devido a fatores externos. No entanto, nós estamos oferecendo oportunidades para as pessoas”, destaca.

Sobre o Senac em Manhuaçu

​​​O Senac está presente em Manhuaçu desde 1999, levando formação para a comunidade. Na unidade são ofertados cursos livres nas áreas de Beleza, Informática, Idiomas, Gestão, Comércio, Comunicação e Saúde. No ensino técnico há opções de Enfermagem e Estética. Já no Programa Aprendizagem Comercial os cursos são focados em gestão: Serviços Administrativos e Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vaga para docente no Senac em Manhuaçu

Período de inscrição: até 9 de março pelo site: www.trabalheconosco.mg.senac.br

Endereço da unidade do Senac em Manhuaçu: Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60 – Alfa Sul

Telefone: (33) 3339-2950