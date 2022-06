Senac está com vagas para docentes em Divino e Luisburgo

As oportunidades são para os segmentos comercial e de saúde; inscrições devem ser feitas pelo site da instituição

O Senac em está contratando docentes para ministrar aulas nos cursos de Promotor de Vendas, em Divino; e Cuidador de Idoso, em Luisburgo. Os interessados devem se inscrever por meio do site (https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx), até domingo (05/6), para a primeira, e segunda-feira (06/6), para a segunda.

Para se candidatar ao cargo de instrutor no curso de Promotor de Vendas, é necessário ter formação em Administração ou Processos Gerenciais (pós-graduação será considerado diferencial), experiência comprovada na área e prática em docência.

Já para a vaga no curso de Cuidador de Idoso, é preciso ter graduação na área da saúde, preferencialmente com especialização em Gerontologia; experiência profissional comprovada e prática em docência.

Por se tratar de aulas presenciais, é fundamental que os candidatos residam na cidade onde se inscreveram ou em local próximo, de fácil acesso. Todas as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (PCD).

Sobre o Senac em Minas

Com um olhar atento às tendências mundiais e no contexto da Revolução 4.0, o Senac tem como propósito oferecer educação profissional de qualidade, com base nas demandas empresariais e sociais, e nas tendências do mundo do trabalho, da inovação e dos princípios de sustentabilidade. O portfólio de cursos da instituição é desenvolvido com base na necessidade do mercado, considerando pesquisas, estudos e contatos diretos com os empresários. São 41 unidades educacionais distribuídas no estado e 12 carretas móveis que reproduzem os ambientes das salas de aula.

O Senac oferece opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA, que permitem uma formação complementar transversal, o chamado itinerário formativo. O aluno pode traçar sua trajetória partindo dos cursos de formação inicial chegando ao ensino superior ou vice-versa. Além disso, a variedade de segmentos de atuação (gestão, saúde, gastronomia, comércio, idiomas, tecnologia da informação, moda, segurança, beleza, meio ambiente, turismo, design, produção de alimentos, entre outros) corrobora com uma formação diferenciada.

Mais informações: (33) 3339-2950