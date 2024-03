Sicoob Credicaf comemora 23 anos da agência de Mutum com evento de reinauguração

O Sicoob Credicaf reinaugurou, na manhã desta segunda-feira (19), sua agência de Mutum, situada na Região das Matas de Minas. Com localização no centro da cidade, o espaço está muito mais amplo e inovador, pronto para receber e prestar um atendimento de excelência a todos os cooperados.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades, da comunidade, além de cooperados, funcionários, diretoria e conselhos da cooperativa. Representando o Sicoob Credicaf, estiveram presentes o presidente do Conselho de Administração João Noronha, os conselheiros Administrativos Antônio Luiz Junior, Jefferson Fadlallah e Daniela Tavares, o conselheiro fiscal Rodrigo Ferreira, os diretores Elcio Rabelo, Gleydson Costa e Wilian Berbert, a superintendente de Desenvolvimento Organizacional Regina Hubner de Souza, além de gerentes do Centro Administrativo e dos funcionários da agência.

A cooperativa sempre inicia os seus eventos pedindo a benção de Deus, e dessa vez não foi diferente. O Pastor Marcos José Fernandes, da 1ª Igreja Assembleia de Deus, trouxe a palavra e realizou uma belíssima oração, pedindo bençãos para a cooperativa e para todos que ali trabalham e aos que entrarem no dia a dia.

Durante a cerimônia de inauguração, a gerente Mariana Ferrari realizou uma apresentação demonstrando todo o histórico evolutivo da cooperativa em Mutum e região, remetendo inclusive ao dia 16/02/2001, data em que a agência foi inaugurada. O primeiro cooperado do Sicoob em Mutum, José Luiz Zorzal, lembrou toda essa evolução e ressaltou o quanto se sente grato pela atuação da cooperativa: “É muito gratificante chegar na agência e ter um bom atendimento prestado por todos os funcionários. Também estou muito feliz porque o Sicoob sempre acreditou em nós”. O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicaf, João Noronha, deixou bem claro o papel da cooperativa: “O cooperativismo vive de conquistas. Esta agência é motivo de orgulho para o Sicoob Credicaf. É motivo de orgulho para os cooperados. Estamos aqui para prestar o melhor atendimento, para cuidar das pessoas”.

O espaço foi todo preparado para proporcionar a melhor experiência financeira para os cooperados. E seguindo nessa linha, o diretor de Negócios Wilian Berbert enfatizou que “com essa nova estrutura da agência de Mutum, vamos ampliar as nossas ofertas de produtos e serviços para os nosso cooperados”.

Sobre o Sicoob Credicaf

Com sede em Lajinha/MG e atuação nas Matas de Minas, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, atualmente a cooperativa conta com 17 Pontos de Atendimento, uma Agência Digital e um Centro Administrativo, somando 264 funcionários e 31.076 cooperados.