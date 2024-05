SIMONÉSIA – Polícia Militar realiza formatura de alunos do PROERD.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD é desenvolvido no 11º Batalhão de Polícia Militar desde 2003, atendendo atualmente a diversos municípios da região.

Em Simonésia, nos dias 25 e 26, aconteceram as solenidades de formatura de 98 alunos do 4º, 5º e 7º anos do ensino fundamental e da primeira turma de PROERD para pais e responsáveis.

A formatura contou com a presença de diversas autoridades do município, além da instrutora, Sargento Fabiana e do Leão Daren, mascote que abrilhantou o evento.

Os valores éticos, morais e sociais trabalhados durante o curso, em conjunto – Família, Escola e Polícia Militar – propiciam aos alunos melhores condições para dizerem não às drogas e à violência.

PROERD: Ensinando a escolher uma vida segura e saudável