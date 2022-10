SMTDS divulga resultado do sorteio do Residencial Clube do Sol

A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social divulgou nesta quarta-feira (19/10), no Diário Oficial Eletrônico do município nº 2.241, o resultado do sorteio de vinculação dos apartamentos do Residencial Clube Do Sol, do programa Casa Verde e Amarela. O sorteio foi realizado no último domingo (16/10) no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad.

Os beneficiários que compareceram puderam escolher o bloco e o apartamento que irão residir, de acordo com sorteio dos nomes de cada um. Já aqueles que não compareceram foram destinados aos blocos e apartamentos e blocos.

Na publicação também está o dia e o horário em que o beneficiário deverá ir até ao apartamento para realizar a vistoria do imóvel, o agendamento foi feito de acordo com datas e horários disponibilizados pela construtora. Em caso de algum beneficiário não conseguir comparecer à vistoria na data e hora agendada, ele deve procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, setor do Cadastro Único com urgência.

A lista pode ser conferida neste link > https://bit.ly/3Ty7Lw9

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – SMTDS

Rua Monsenhor Gonzalez, nº 498, Centro (ao lado da Igreja Matriz)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 16 horas

Telefone: (33) 3332 3800

SECOM Prefeitura de Manhuaçu