SP: Governo envia helicópteros da PM e do Exército para São Sebastião

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse na tarde de hoje (19), em São Sebastião, que helicópteros da Polícia Militar e do Exército vão ser usados para transportar as equipes de bombeiros e retirar feridos dos deslizamentos de terra no município.

De acordo com o governador, as estradas que dão acesso à praia Barra do Sahy e Baleia estão interrompidas. “Para que o socorro chegue imediatamente a essas regiões, a gente vai usar helicópteros Águia da Polícia Militar e os helicópteros do Exército”, disse.

“A gente pediu um apoio das Forças Armadas e fomos prontamente atendidos. O Batalhão de Aviação de Taubaté vai disponibilizar aeronaves de grande porte para que a gente possa, primeiro, deslocar tropas de bombeiros para lá, já que essa tropa não está conseguindo chegar para ajudar no resgate em razão do bloqueio das rodovias”, disse.

Até o momento duas mortes foram confirmadas na região do litoral norte paulista, uma mulher de 40 anos de idade, em São Sebastião, e uma criança, de 7 anos, em Ubatuba. O número de feridos é incerto.

“A gente não tem noção ainda. Falam em 30 [feridos], mas pode ser mais. A gente não tem a informação exata. A gente está deslocando de helicóptero os primeiros bombeiros e médicos para a região justamente para fazer essa triagem”, disse.

Tarcísio informou ainda que, inicialmente, os feridos serão encaminhados para o Hospital Regional de Caraguatatuba. Assim que a capacidade do hospital se esgotar, passará a ser utilizado o Hospital Regional de São José dos Campos e, posteriormente, o Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Chuvas intensas e persistentes que atingiram todo o litoral norte do estado de São Paulo desde a noite de ontem (18) causaram mortes, bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos, e afetam o abastecimento de água na região.

