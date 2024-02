Sucesso e Alegria na 3ª Edição do Pré-Carnaval do Bloco Pedregole

No último sábado, 03/02, Com muita animação, a folia começou ao meio-dia com concentração em frente à Cervejaria Montez e ao Restaurante La Brasa. Com presença de pessoas de todas as idades, o pré-Carnaval foi realizado com muita organização e sem registros de incidentes com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Festa nas Ruas do Bom Pastor: As ruas do bairro Bom Pastor foram o palco perfeito para a celebração. Durante a tarde e noite de sábado, os foliões se reuniram para dançar, cantar e aproveitar o clima festivo. O Bloco Pedregole, conhecido por sua atmosfera descontraída e inclusiva, atraiu uma multidão de todas as idades.

Organização Impecável e Segurança Garantida: A terceira edição do pré-carnaval do Bloco Pedregole não apenas trouxe alegria, mas também se destacou pela organização impecável. Medidas de segurança foram rigorosamente implementadas, garantindo que os foliões pudessem aproveitar a festa com tranquilidade.

Presença Maciça dos Fundadores e Apoiadores: Os fundadores do Bloco Pedregole marcaram presença no evento, compartilhando a felicidade de ver seu projeto crescer e se tornar um marco no calendário carnavalesco local. Além disso, diversos apoiadores e patrocinadores contribuíram para o sucesso do bloco, fortalecendo ainda mais os laços com a comunidade.

Encerramento em Alto Estilo: A noite de celebração culminou em um encerramento em alto estilo, com apresentações surpreendentes e agradecimentos emocionados dos organizadores. O Bloco Pedregole deixa uma marca positiva em 2024, reafirmando seu papel como agente de alegria e união na comunidade.

A terceira edição do pré-carnaval do Bloco Pedregole superou todas as expectativas, proporcionando uma experiência única aos foliões do bairro Bom Pastor. O retorno triunfal após a pausa da pandemia reforça a importância da cultura carnavalesca na comunidade, destacando o Bloco Pedregole como um símbolo de alegria e resiliência. O sucesso do evento promete ecoar nas lembranças dos participantes, deixando a expectativa para as próximas edições.