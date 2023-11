Super Feirão Navelli Novos e Seminovos prorrogado até o próximo fim de semana

Aloísio Moreira

O Super Feirão Navelli continua nesta quarta-feira, dia 22 e vai durar o próximo sábado, dia 25, na concessionária Navelli Fiat, localizada na BR 262, Km 37 no Bairro Bom Jardim em Manhuaçu.

Os clientes terão acesso a condições facilitadas para aquisição das principais marcas do mercado

Toda a equipe comercial estará reunida no feirão para atender os clientes, oferecendo condições especiais na aquisição de qualquer veículo.

Condições especiais estarão disponíveis durante os dois dias de evento, como a possibilidade de adquirir o seu veículo novo ou seminovo com pagamento total em até 21 vezes ou a entrada no cartão de crédito, possibilitando assim o cliente conseguir condições diferenciadas no financiamento

O feirão segue expondo modelos de todas as marcas, com valores a partir de R$ 32.900,00 até R$ 220.000,00, incluindo veículos populares e de luxo.

Marcas como Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Hyundai e Ford são algumas que os clientes poderão encontrar durante o Feirão.

A estratégia é oferecer as melhores condições aos interessados. Todos os veículos adquiridos durante o evento sairão com o tanque cheio.

Serviço: Super Feirão Navelli Novos e Seminovos

De Quarta (22) a sexta (24): Das 8h às 19 horas

Sábado (25): De 8h às 14h

Local: Concessionária Navelli Fiat em Manhuaçu-MG

Endereço: BR 262, Km 37, Bairro Bom Jardim

Instagram: https://www.instagram.com/navelli.fiat/

Facebook: https://www.facebook.com/Navellifiatoficial

Site: www.navellifiat.com.br

WhatsApp Navelli: CLIQUE AQUI!

Por Redação